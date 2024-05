Captan a Ben Affleck con su anillo de matrimonio ¡otra vez!

Ciudad de México.- Ben Affleck estaría intentando disipar los rumores sobre su separación de Jennifer Lopez al ser captado este fin de semana usando, de nueva cuenta, su anillo de matrimonio.

El actor y productor de cine fue fotografiado por los paparazzis mientras conducía su auto en calles de Beverly Hills, California, donde se percataron de que Affleck volvió a ponerse su anillo plateado en la mano izquierda después de aparecer sin él en la última semana.

Según reportes de TMZ, la pareja conformada por Ben y Jennifer Lopez está en un ir y venir, luego de que trascendiera que ambos habían dejado de vivir juntos desde el pasado 11 de mayo, en medio de las celebraciones por el Día de las Madres en Estados Unidos.

El medio informó que hasta el sábado 18 de mayo, el intérprete de Batman estuvo saliendo de su residencia sin utilizar la joya, símbolo de su unión con Lopez, lo cual aumentó las especulaciones de su separación. Sin embargo, 24 horas después de ello, el actor demostró que el anillo de matrimonio está de regreso.

Este fin de semana, Affleck estuvo reuniéndose con su ex pareja, Jennifer Garner, debido a algunos eventos que involucraban a sus hijos, según Daily Mail. Sobre estas reuniones, TMZ refirió que la actriz de Si Yo Tuviera 30 (13 Going on 30) siempre ha sido un apoyo en la vida de Ben, por lo que también estaría ayudándolo a lidiar con una posible crisis matrimonial.