Captan a Amber Heard comprando ropa barata tras perder juicio contra Depp

Ciudad de México.- La actriz Amber Heard fue vista la semana pasada comprando en la tienda departamental de descuentos TJ Maxx, en los Hamptons, de acuerdo con el portal de noticias TMZ.

Personas cercanas a la estrella de Aquaman han dicho a varios medios desde inicios de junio que la actriz de 36 años está "en quiebra" debido a los elevados honorarios legales asociados con el juicio contra su exesposo Johnny Depp. Esto fue antes de que se le ordenara pagar poco más de 8 millones de dólares a Depp por declaraciones difamatorias.

Cuando se le preguntó si Heard tenía los medios para cubrir el fallo dictado por el jurado, su abogada Elaine Bredehoft dijo: "Oh, no, absolutamente no".

Por eso, que Amber haya sido captada comprando en un TJ Maxx de Nueva York, han hecho que las redes estallen.

Las imágenes tomadas por un cliente la muestran usando jeans y una camiseta blanca sencilla. La acompaña su hermana, Whitney Henriquez, quien estuvo a su lado durante todo el juicio y testificó en su favor.

Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares después de que ella escribiera que se convirtió en una "figura pública que representa el abuso doméstico" en un artículo de opinión del Washington Post de 2018 y ganó los tres reclamos por difamación en su contra.

Su fortuna se ha estimado entre 1.5 y 2.5 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth y otros medios especializados, muy lejos de lo que le debe a Depp, que es poco más de 8 millones.