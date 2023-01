Cantará Chris Stapleton el himno de EU en el Super Bowl LVII

de México.- La NFL dio a conocer la alineación de artistas que se presentarán en el espectáculo previo al Super Bowl LVII y el cantante de country ocho veces ganador del Grammy, Chris Stapleton, será el encargado de interpretar el himno nacional.

El compositor y productor Baby Face, ganador de 12 Grammys, cantará "America the Beautiful", y Sheryl Lee Ralph, estrella de Abbot Elementary, interpretará "Lift Every Voice and Sing".

El actor ganador del Oscar por la película CODA Troy Kotsur, interpretará el himno nacional en lenguaje de señas estadounidense a nombre de Asociación Nacional de Sordos, mientras que Colin Denny, un nativo americano sordo, hará la interpretación de "America the Beautiful" y la intérprete sorda Justina Miles actuará junto a Sheryl Lee Ralph en "Lift Every Voice and Sing".

El espectáculo previo también contará con sobrevuelo de la Marina de los Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, durante el himno nacional para conmemorar los 50 años de las mujeres volando en el servicio.

Como ya se ha informado, Rihanna será la encargada de animar el show de medio tiempo, la cantante ya ha dado pequeños adelantos de lo que será su esperada actuación en el Super Bowl LVII el próximo 12 de febrero.