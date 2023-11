Canta desde el corazón

Después de dos años de preparación, Danna lanza su nuevo éxito titulado 'Aún te quiero', uno de los sencillos más personales de su carrera.

Si algo ha demostrado la cantante de 28 años a lo largo de su trayectoria artística, es el profundo amor y empeño que le pone a cada nuevo proyecto que inicia. La vimos debutar como ‘Lucrecia’ en la serie española de Netflix ‘Elite’, para más tarde, dedicarse en cuerpo y alma a la música.

‘Aún te quiero’, adelanto más reciente de su próximo álbum, explora el increíble registro vocal de la intérprete con una letra profunda que busca romper con ciclos tóxicos y abrazar la soledad en lugar de huirle.

“Cuando una ilusión se rompe, el estruendo interno es un crujido escalofriante”, expresa sobre el sencillo que cerrará su siguiente entrega discográfica y “cauteriza” las heridas del viaje por su propia oscuridad.

En un acto de amor propio, la cantante establece límites al pedir a una expareja que no la busque más y se esfuerza por seguir adelante, aunque por ahora duela, porque sabe lo que merece.

Amor propio y empoderamiento femenino

Fue a través de sus redes sociales, en donde Danna dio a conocer la noticia de su nuevo tema, junto a un texto en el que destaca los sentimientos que ha experimentado durante este proceso de creación, al que también se refirió como “el viaje en la oscuridad”, y con el que busca dar visibilidad a temas que son imprescindibles: el amor propio y el empoderamiento femenino.

“¡No puedo creer que este momento llegó, es muy fuerte! Con esta canción, cierra mi álbum y cauteriza las heridas de todo el viaje que ha sido mi oscuridad. Es empoderamiento, amor propio y muchos límites sanos”, señaló la cantante.

“He vivido los últimos dos años procesando emocionalmente esta canción, llegó a mi vida en el momento perfecto para abrirme los ojos ante una situación/relación que me hacía mucho daño, me liberé hablando con mucha verdad, desde el amor y desde el primer día hasta hoy ha sido mi refugio y mi salvación”, escribió en su publicación.

Una estrella en llamas

El video muestra a la artista luciendo un vestido largo frente a una estrella en llamas. Conforme avanza la canción, el fuego parece desvanecer hasta casi apagarse por completo. De repente, junto a la fuerza de Danna, se enciende hasta culminar en un fuego poderoso e intimidante. L

a canción fue escrita junto a Elena Rose, a quien la cantante agradeció por iluminar su camino y abrir su corazón junto a ella.

La artista comparte que la canción llegó a su vida a abrirle los ojos ante una situación que le hacía daño, convirtiéndose en su refugio. “Les entregamos esta canción con el alma, que los ayude a sanar, perdonar y a comunicar lo que necesitan sacar de los escombros del corazón y dar un paso adelante poniendo límites con todo aquello que no te suma y enfría tu alma”, desea para sus seguidores, “porque donde hay odio hubo amor”, destaca la publicación.

Su metamorfosis

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, la artista confesó que decidió separarse de esa idea de ‘Danna Paola’ en el ‘Mundo de Caramelo’ para continuar como Danna.

“Es algo bien potente para mí porque siento que el ‘Paola’ carga una historia detrás muy intensa de mi vida en donde hoy quiero empezar a explotar mucho más a Danna, como persona. La gente que me conoce a mi alrededor me conoce como Danna. En mi casa no soy Danna Paola, en mi círculo soy Danna y siento que la artista ‘Danna Paola’ y el ‘Paola’ tienen otro lugar en mi vida”.

Dijo que ha logrado transformar esas difíciles experiencias en arte, traducir los cambios y los momentos malos en su próximo álbum, el primero de esta era llena de honestidad con tintes de rebeldía.