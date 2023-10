Teresa Salgueiro

20:00 horas

Teatro Víctor Hugo Rascón Banda

Entrada libre

Con su voz inconfundible Teresa Salgueiro canta a la vida y las palabras le permiten conectarse con el mundo y las personas. “Me inspira este hecho de cantar palabras que me tocan y emocionan, de hecho la propia vida y la música me inspiran”, dijo la artista lisboeta en entrevista para un periódico nacional.

Con esta sensibilidad es que la artista se presenta hoy en el Centro Cultural Paso del Norte como parte de los eventos del Festival Internacional Chihuahua 2023 (FICH).

Durante sus 36 años de trayectoria, la cantante ha interpretado las obras de diversos autores, y así como disfruta los temas de otros músicos también goza escribir sus propias composiciones y compartirlas con el público.

“Es muy curioso que Portugal ha tenido desde hace muchos siglos una vocación de encuentro con otros pueblos, y también yo. No son cosas que se puedan comparar, pero he tenido la suerte y la alegría desde muy joven, primero con Madredeus y después con mis aventuras más solitarias o independientes, he tenido la felicidad de siempre estar en contacto con muchas personas en diferentes países”, afirmó la artista.

Para la intérprete, la humanidad se encuentra en un momento de la historia en el que, a pesar de contar con tecnología, conocimientos en medicina, ciencia y acceso al arte y la cultura, los problemas siguen y generalmente se deben a la falta de respeto que podríamos tener unos por los otros y por la naturaleza de la que somos parte.

“Tengo ese amor profundo por el encuentro con otras culturas, y con México en particular tengo una historia que empezó seguramente con Madredeus, pero después he tenido la oportunidad de grabar algunas canciones mexicanas y de otros países latinoamericanos”.

Sobre el concierto que ofrecerá en el encuentro cultural, Teresa Salgueiro comentó que interpretará canciones de estos 36 años que lleva en la música, 20 con Madredeus y 16 en su camino en solitario. “Elegí un repertorio de hace varios años, como un homenaje a Madredeus y también canciones que siempre me ha acompañado del disco La golondrina y el horizonte y del repertorio de otros autores portugueses.

Será un concierto ecléctico, de muchas épocas y diversos compositores, con mucha alegría para celebrar el rencuentro con músicos y el público.