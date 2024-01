Cancelar Maroon 5 show en la Feria de León y paga multa

Agencia Reforma | La Feria de León 2024 continúa ofreciendo un invitado de lujo como Ellie Goulding, Nicki Nicole, Backstreet Boys, Kings of Leon y Maluma Agencia Reforma | La Feria de León 2024 continúa ofreciendo un invitado de lujo como Ellie Goulding, Nicki Nicole, Backstreet Boys, Kings of Leon y Maluma Agencia Reforma | La Feria de León 2024 continúa ofreciendo un invitado de lujo como Ellie Goulding, Nicki Nicole, Backstreet Boys, Kings of Leon y Maluma

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- La Feria de León 2024 ha sido el epicentro del entretenimiento este año, atrayendo a multitudes emocionadas con una lista de invitados estelares. Sin embargo, un giro inesperado sacudió el evento cuando Maroon 5 canceló su presentación, a pesar de tener un contrato firmado con el gobierno estatal y el patronato de la feria. El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que aunque el contrato estaba firmado y todo parecía listo, la banda liderada por Adam Levine optó por cancelar y cumplir con las penalizaciones estipuladas en el acuerdo. "Ya firmados se caen los artistas; te voy a contar de uno que se nos cayó, y ya venía a León, pero dijeron que siempre no. "Venía a León ya firmado, a ver si no la riego, pero era Maroon 5, ya firmado y todo y (dijeron) que siempre no. Prefirieron pagar las cláusulas, no porque fuera León, sino porque se les empató con otro tema", afirmó el gobernador en una entrevista con medios. La cancelación implicó una sanción económica para Maroon 5, que tuvo que asumir la agrupación como parte de las cláusulas del contrato. A pesar del contratiempo, la Feria de León 2024 continúa ofreciendo un invitados de lujo como Ellie Goulding, Nicki Nicole, Backstreet Boys, Kings of Leon y Maluma. PUBLICIDAD