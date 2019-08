Cancelan presentación de Mercurio en el 90's Pop Tour de El Paso

Debido a un problema con las visas de trabajo de la agrupación Mercurio, la empresa encargada de organizar el 90’s Pop Tour informó que la ‘boyband’ mexicana no se presentará en el evento que se realizará esta noche en El Paso.

A través de un comunicado de prensa se informó que el permiso de trabajo no llegó a tiempo y por esta causa no estarán en el evento, sin embargo, dejó claro que el concierto no se cancela ya que OV7, JNS, Magneto, Kabah, Caló y The Sacados “están listos para ofrecer una noche inolvidable”.

El proyecto ha marcado un precedente en la música latina y por segunda vez promete abarrotar el Coliseo de El Paso con su espectacular juego de luces, toneladas de equipo, un formato italiano (frontal) que es adaptado para teatros y auditorios, así como el sorprendente formato 360 grados, ideal para arenas, estadios y coliseos que permite apreciar cada detalle desde cualquier lugar.