Cancelan festival por beso entre miembros de The 1975

Ciudad de México.- El grupo británico The 1975 provocó la cancelación del Good Vibes Festival al desafiar las leyes anti-LGBT, ya que Matty Healy besó al bajista de la banda, Ross MacDonald, lo que también ocasionó que los vetaran de Malasia.

Antes de besar a su compañero, el intérprete de "Somebody Else" subió al escenario para ofrecer una disculpa, asegurando no saber de las políticas conservadoras del país.

PUBLICIDAD

"Me equivoqué. Cuando estábamos reservando espectáculos, no investigué. Perdón si te ofendo, si es que eres religioso, pero su gobierno son un montón de malditos retrasados. Ya me da igual. Si van contra mí, yo responderé de regreso. No estoy para soportar esto", expresó el vocalista.

Acto seguido el grupo se despidió de sus fans a sabiendas de que serían canceladas sus próximas funciones, sin embargo, la firma organizadora comunicó la cancelación de todo el evento, a través de sus redes sociales.

Healy, de 34 años, respondió a dicho comunicado de la compañía organizadora de eventos, mediante una historia en Instagram.

"Está bien, ¿por qué no intentas no besarte con Ross durante 20 años? No es tan fácil como parece", expresó el líder de la banda, refiriéndose a los años de castigo estipulados en Malasia por actos de homosexualidad.

Tras lo ocurrido, el grupo musical ha recibido en redes sociales, tanto apoyo como críticas de parte de sus fans, pues hay quienes los tachan de irrespetuosos y alborotadores; otros tantos asumen que Matty lo hizo como protesta contra las leyes de Malasia.