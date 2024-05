Cancela J.Lo gira para estar con su familia

Ciudad de México.- Jennifer Lopez canceló su gira para pasar más tiempo con su familia debido a un momento delicado en su vida personal, ya que se dice que ella y su esposo Ben Affleck se dirigen hacia una separación, señaló Page Six.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario".

"Les prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Os quiero tantísimo a todos. Hasta la próxima vez", dijo a sus fans a través de su boletín informativo.

Representantes de Live Nation anunciaron que la gira de verano, "This Is Me Live", fue cancelada y dijeron en un comunicado.

"Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos".

Las fuentes insistieron en que desconectarse no se debió a la mala venta de entradas, sino a razones personales y al deseo de estar con sus hijos.

La gira por Estados Unidos fue rebautizada en abril, después de que inicialmente se llamara "This Is Me...Now" en honor al último álbum de López , en el que cantó sobre su viaje hacia un amor reavivado con Affleck .

El noveno álbum de estudio de la estrella debutó en el Billboard 200 en el puesto 38.

Mientras que en el cine, las fuentes señalaron que su nueva película de Netflix, Atlas, fue un éxito para el transmisor.

Según Page Six, López y Affleck van a poner fin a su matrimonio después de no poder hacer que las cosas funcionen.

La pareja provocó por primera vez especulaciones de que su relación estaba en problemas cuando Affleck no asistió a la Met Gala con López a principios de este mes.