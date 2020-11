Camino al trono

Interpretar dignamente a una de las mujeres más icónicas de la historia moderna no es una tarea sencilla, pero sí posible. La actriz Emma Corrin, de tan sólo 24 años, lo logró al darle vida a la princesa Diana de Gales en la cuarta temporada de la serie ‘The Crown’.

Tan es así que Andrew Morton, autor de la biografía de Lady Di: ‘Her True Story’ (1992), dijo a Vanity Fair que el trabajo de Corrin es “el retrato más logrado y realista de Diana que he visto”. Y él no es el único que ha declarado algo similar.

El actor Josh O’Connor, el Príncipe Carlos en ‘The Crown’ desde la tercera temporada, confesó a Glamour que “hubo innumerables ocasiones en las que estaba a la mitad de una escena y pensaba: ‘Oh Dios mío, Diana realmente está aquí”.

Sin duda alguna Emma Corrin hizo un trabajo fenomenal y ahora su esfuerzo está rindiendo frutos. A unos días del estreno de la producción de Netflix, The Hollywood Reporter publicó una lista de los jóvenes actores que perfilan como los candidatos a convertirse en leyendas de la industria cinematográfica y, sí, Emma es uno de ellos.

Pero, ¿cómo logró Emma interpretar a Diana de Gales y convertirse de noche a la mañana en una de las actrices más alabadas de Hollywood? La respuesta es tan sencilla como su personalidad: perseverancia.

“Sólo vi el documental ‘Diana: In Her Own Words’, que ahora está en Netflix. No vi otro documental. No creo que hubiera conseguido el papel sin él. Honestamente. Lo vi antes de hacer la audición (…) Es algo fenomenal y, sinceramente, para fines de investigación, no necesitas nada más, porque es ella, hablando de su vida, superpuesta con imágenes. Es todo”, explicó Corrin a la revista Glamour.

Emma, quien comparte sorprendentes similitudes físicas con la difunta princesa, incluidos los ojos azules y esa perfecta inclinación de cabeza, también contó que luego de obtener el papel se enfocó en refinar la voz de su personaje viendo el documental y con ayuda de su madre, quien es terapeuta del habla, y trabajando con un entrenador de dialectos.

La parte más difícil de su preparación y trabajo, según contó la actriz, fue retratar la bulimia de Diana.

“Investigué mucho (…) De todas las investigaciones que hice y de hablar con personas que lo han pasado y lo han experimentado, me consumió. Es algo en lo que tu día termina girando y obviamente tiene una gran presión mental y emocional. Sentí que para hacer justicia a toda su historia, tenía que incluir eso. Sentí mucho por Diana”.

Cambio de planes

Una escena en particular de la cuarta temporada de ‘The Crown’, hizo que los niveles de oxígeno de la actriz bajaran tanto, que los médicos se vieron obligados a internarla durante algunos días.

Corrin, en una entrevista con Glamour, explicó que tras dos meses de rodaje en España se enfermó. Ella y su coprotagonista Josh O'Connor estaban filmando escenas que recreaban la gira de Carlos y Diana por Australia en 1983, y una escena en particular la enfermó.

"Soy asmática y había estado enferma durante un tiempo con tos. Tuve que filmar una escena en una piscina helada. Fue la escena más difícil de filmar porque realmente me mantenía viva flotando en el agua", dijo. "Estábamos destinados a volar de regreso esa noche al Reino Unido y pasamos por un hospital para que me dieran antibióticos".

Pero cuando llegó, hubo un cambio de planes. "Los médicos me hicieron una prueba de oxígeno y me dijeron: 'No podemos dejarte ir porque tus niveles de oxígeno están muy bajos', así que me hospitalizaron”.

De cerca

Nombre: Emma-Louise Corrin

Edad: 24 años

Lugar y fecha de nacimiento: Inglaterra, el 1 de diciembre de 1995

Ocupación: Actriz de cine y de teatro desde 2017

Estudios: Inglés, Teatro y Artes en St. John’s College, Cambridge