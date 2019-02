Calla bocas, muestra 'Chica del clima' foto del antes y después de sus enormes glúteos

La conductora Yanet García ha salido a callar bocas con un par de fotos que muestran un antes y un después de la evolución de sus glúteos.

La chica del clima ha sido criticada en redes sociales por su retaguardia, que algunos tachan de falsa y operada, por lo que García salió a mostrar ella misma ha mostrar lo mucho que ha logrado gracias al ejercicio y la sana alimentación.

La imagen compara una fotografía realizada para la portada de la Revista H hace ya cuatro años, en la que se observa usando un conjunto de lencería negra y con trasero más pequeño; y otra de hace unos días en la playa con un bikini en la que se observan sus torneados y firmes glúteos.

“4 YEARS AGO, NO IMPLANTES, NO INYECCIONES, NO CIRUGÍAS

HARD WORK PAYS OFF, YOU CAN DO IT, fue el mensaje con el que acompaño la publicación de la comparación.