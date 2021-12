Calidad y constancia: El ingrediente secreto

El ingrediente secreto de la salsa que el empresario chihuahuense Juan David Lorenzana Hernández, incluye en sus clamatos, los famosos ‘Dayvasos’, lo han llevado a la cima del éxito; y este próximo 19 de enero lo llevaran a la plataforma de Netflix, dentro de la serie ‘La Divina Gula’ que hace un recorrido por los placeres culinarios culposos de 18 emprendedores mexicanos.

La receta de los Dayvasos ha sido única, pues contiene una pizca de ingenio, dos de buena gestión, un chorro de pasión y una gran cantidad de ganas, por cumplir sueños los cuales ha trabajado y los ha hecho realidad. Así, el empresario de 47 años de edad, oriundo de Anáhuac, Chihuahua, gracias a su sueño en su adolescencia de poder comprar una troca, hoy ha forjado un negocio familiar que se ha abierto paso en el mundo entero, pues cuenta con 29 franquicias, y tres de ellas están en el Paso, Texas.

El chihuahuense abrió las puertas de su oficina, para platicar en entrevista exclusiva para El Diario, sobre de cómo llegó este proyecto a sus manos.

“Fue gracias a un mensaje que me envió una persona de aquí de Chihuahua, me comentó que el equipo de Vice Studios quienes trabajan de la mano de Netflix, le habían preguntado por algún negocio exitoso aquí en Chihuahua, y él pensó en mí, y me pidió autorización para darles mis datos, luego ellos se comunicaron conmigo, me platicaron del proyecto y acepte gustoso,fue afínales del mes de febrero de este año, cuando vinieron realizarme una entrevista”

“Y para el mes de marzo llego una producción completa, para comenzar a filmar la serie, fueron dos días de grabaciones, nos trasladamos hasta Anáhuac, donde yo nací, así que, les puedo adelantar que este reportaje está basado en mi persona y el dayvaso”, indicó.

Juan David durante la filmación compartió su historia, y el gran sueño que siempre tuvo de pequeño, el tener algún día un expendio, además durante el rodaje narró de sus idas al beisbol en su tierra natal que fueron clave para degustar los clamatos. Lo hicieron hacer un viaje al pasado, para que conversara a detalle sus memorias de la tienda donde él compraba sus clamatos de niño, lugar que inspiró a querer tener su propio negocio.

“En esta serie, la gente podrá conocer sobre mis inicios, mi historia y de cómo surge el Dayvaso,además ahora cuento sobre el negocio del Dayvabar”, explicó.

Juan David es un claro ejemplo que los sueños se hacen realidad, si se trabaja y lucha por ellos, durante la amena entrevista expresó que es lo que le a porta este proyecto con Netflx.

“Sin duda es otro sueño hecho realidad, como lo fue el Record Guinnes que obtuvimos en el 2014, ese día dije: “voy a hacer el número uno en ventas de clamatos en el mundo”, lo soñéy lo lleve a cabo, Y ahora recuerdo que un día fui de vacaciones a los Ángeles, California, iba por un freeway, y vi un anuncio de Netflix, y dije me voy a tomar una selfie y decreté, aunque fue en tono de broma pero a la vez afirmándolo: ‘Aquí en los Ángeles en pláticas con Netflix para hacer una serie de los Dayvasos’, y aunque solo fue una publicación que subí al facebook, hoy es un sueño hecho realidad, el 12 y 13 de marzo grabe mi participación dentro de esta serie, contando la historia de mi vida y del dayvaso”

“Estoy muy contento y agradecido con toda la gente que consume Dayvasos, invito a toda la gente a que vea la serie, que la gente vea que un chihuahuense si puede hacer las cosas si se lo propone, además siempre busco la manera de poner en alto el nombre de Chihuahua”, dijo emocionado.

El ingrediente principal del éxito, según Juan David, ha sido hacer las cosas bien, algo que su padre le enseño siempre y a trabajar bien sin aprovecharse de nadie, y el apoyo incondicional de su familia.

La serie será narrada por Memo Villegas, creada por Juan Márquez, Nacho Gil y Laura Woldenberg. En la producción están Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, mientras que la edición está cargo de Joaquín Celaa. De Vice Studios para Netflix. La Divina Gula, es de cuatro capítulos y cada episodio dura 30 minutos, aproximadamente.

Fiel admirador de Vicente Fernández

“Me toco ir a la Ciudad de Guadalajara hace dos semanas, fuimos al partido de Atlas contra León, porque era una final histórica; llegando a esta ciudad mi hijo y yo vemos la noticia que Vicente cae en gravedad, nos vamos directo al hospital, soy fiel admirador de Vicente desde niño, tengo la colección completa de la discografía del señor, y fue algo que me ayudo a estar hacerle guardia durante su velación en su funeral, hable con Vicente Jr, y le conté que era de Chihuahua, un fiel admirador de su papá, cuando le dije lo de la colección de discos y mis visitas al rancho, me dio el acceso, y fue una gran experiencia porque no cualquiera podía estar ahí, ya que pude despedirme de mi gran ídolo”

“Tuve la oportunidad de conocerlo, fui a conocer el rancho ‘Los tres potrillos’, vi los discos, y no dude en comprar la colección, y le pregunte a la persona que me atendió si me podrían hacer un descuento para llevarme todos los discos y me dijo ‘permítame déjeme hablarle al señor’, y cuál fue mi sorpresa que le estaba marcando directo a Vicente Fernández, y le dije ‘dígale que si me puede firmar un disco’ e inmediatamente le dijo ‘si claro, dígale que pase’ y ahí fue cuando lo conocí, me firmo seis de los discos que compre, nos tomamos foto mi esposa y yo con él, y además nos cantó a las personas que accedimos al rancho. Fui alrededor de siete veces a visitar su rancho y dos veces me toco saludarlo”, explicó.

Su paso por la farándula

“Varios artistas son consumidores de los dayvasos, me han expresado que les gusta el producto y eso es un halago y me motiva a seguir, Jenny Rivera era gran fan del dayvaso, así como Banda Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, Saúl ‘El Jaguar’, Julión Álvarez, en la ciudad de Guadalajara Alejandro Fernández nos frecuenta las franquicias de allá me lo han comentado, así como el equipo de las Chivas, entre muchos más”, comentó.

Para saber

El 6 de septiembre en Chihuahua, Capital desde temprana hora, se hicieron largas filas afuera del negocio, Dayvasos. Todos querían comprar la bebida para llevarse de recuerdo uno de los 5 mil vasos conmemorativos y ayudar a dos niñas de Ciudad Juárez que padecen ceguera.

Las reglas de Guinness World Records para este nuevo título la mayor cantidad de bebidas no-alcohólicas preparadas en un lapso de 12 horas. La adjudicadora oficial, Johanna Hessling, viajó desde Nueva York para observar este intento de record y asegurar que Dayvasos cumplieran con las reglas.

El reto fue 5 mil bebidas preparadas en 12 horas, cada miembro del equipo tendría que hacer aproximadamente 34 bebidas por hora para llegar a la meta. Con mucho esfuerzo y dedicación el equipo de Dayvasos JN batió el record por mucho más, fueron preparadas en total 8,880 bebidas en el tiempo estipulado. Johanna Hessling entregó el certificado oficial a Juan David Lorenzana Hernández

La jornada fue un doble éxito, ya que aparte del record lograron recaudar 89,897 mil pesos para las dos niñas de Ciudad Juárez que será destinado para su tratamiento médico.

A los nuevos emprendedores les dice:

“Que le echen ganas, no deserten de sus sueños que si fracasan no pasa nada, sigan adelante a pesar de las adversidades, échele coco, todo se puede aquí mismo en Chihuahua, pueden buscar cosas que hacer, las redes sociales son aliadas, no se enfrasquen, y sueñen en grande siempre”, puntualizó.

¿Cuándo se estrena La Divina Gula, serie documental mexicana de Netflix?

El miércoles 19 de enero de 2022 en Netflix

¡Síguelo!, en:

instagram.com/dayvasosjn/

facebook.com/dayvasos/