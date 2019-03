Buscan pruebas a favor de Spacey

Ciudad de México— Los abogados de Kevin Spacey buscan imágenes de vigilancia, mensajes de texto y otros registros para demostrar la inocencia de su cliente, informó The New York Times.

El mes pasado Spacey se presentó ante la corte por una acusación de un joven, quien aseguró que el intérprete lo manoseó en un bar de Nantucket, Massachusetts en 2016.

Los abogados del actor pidieron al juez, en unos documentos judiciales presentados esta semana, que ordenaran al acusador que entregara su teléfono celular para que pudieran recuperar mensajes, fotos y otros datos.

También solicitaron documentos del abogado civil del acusador, incluidos los acuerdos de honorarios con la familia de la presunta víctima.

Los abogados creen que el denunciante tiene la intención de presentar una demanda civil contra Spacey, que dicen que reforzaría el argumento de la defensa de que el acusador tiene una importante motivación financiera para falsificar sus reclamos.

Spacey se declaró inocente el mes pasado.

La audiencia está programada para el lunes, el juez dijo que Spacey no tiene que asistir.