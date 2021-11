Buscan neurólogo para Carmen Salinas

Ciudad de México— Aunque la familia de Carmen Salinas asegura que la actriz está bien atendida en el nosocomio en el que se encuentra internada debido a un derrame cerebral, confirmaron que buscan que un neurólogo externo acuda a revisarla para tener una segunda valoración.

Y aunque parecía que el especialista arribaría por la tarde, Gustavo Briones, sobrino de Salinas, señaló que aún siguen a la espera.

"Del otro neurólogo, nos dijeron que venía uno y ahorita que no, un amigo nos está consiguiendo un neurólogo militar.

"No había presentado dolor (en los últimos días), se encontraba perfectamente bien, cansada, pero por el estrés del trabajo, pero ella siempre ha trabajado mucho, ella ama su trabajo", afirmó Briones en entrevista.

Y es que según relató, en entrevista para un programa de televisión, desde un inicio pensaron en llevar a la actriz al Hospital ABC, pero por cuestiones de protocolos la ambulancia los condujo a otro.

"Cuando llegó la ambulancia, pues todo fueron gritos y desesperación y todos nos preguntamos: '¿a dónde la llevamos?' y mi prima dijo: 'al ABC'.

"Me subí a la ambulancia y cuando llegamos al hospital donde se estacionan, me bajo, veo que no es el ABC y le digo: '¿a dónde me trajo?'. Me dijo que por la urgencia del derrame cerebral que traía ellos tienen la indicación de llevarla al más cercano", dijo.

Luego de ver que no se le practicaba una tomografía que requería, decidieron moverla a otro hospital en la Colonia Roma, donde permanece actualmente.

"Ella de la casa salió en coma, respiraba, los ojos los traía abiertos, la monitorearon en la ambulancia y ya la traía alta la presión", dijo.

Tras el parte médico vespertino se dio a conocer que la situación de Salinas se mantiene sin cambio alguno, en coma, continúa con respiración asistida, sin embargo no le están suministrando medicamentos, más que para el dolor.

"Tenemos el mismo informe de como estábamos en la mañana, el doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación igual que en la mañana", aseguró su sobrino.

La causa por la que pudo haber tenido el derrame cerebral, no está confirmada, aunque Briones aseguró que desde hace años es hipertensa y mantiene un tratamiento sobre este padecimiento.

Será este viernes a las 7:00 horas cuando den un nuevo informe sobre la salud de la ex diputada.

"Todo mundo me ha hablado, acabo de colgar con Ana de la Reguera, me preguntó si podía venir, le dije que sí, pero no hay forma de que puedan entrar más que su nieta y yo, somos los únicos que podemos verla porque quedamos como responsables", comentó Briones.