Buscan Luis Miguel y Aracely Arámbula conciliación

Uno de los casos legales más sonados en el panorama de los espectáculos durante el 2023 es el proceso legal que Aracely Arámbula entabló contra Luis Miguel por el presunto pago incumplido de la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, durante 48 meses.

Dicha disputa se encuentra en pláticas conciliatorias para poder concluir en buenos términos, declaró Guillermo Pous al ser cuestionado por el estatus del caso.

"Están en pláticas conciliatorias para poder terminar esto después de que el señor (Luis Miguel) Gallego llevó a cabo la consignación de los billetes de depósito para cubrir el adeudo de cuatro años de la pensión de los menores", declaró Pous.

El cantante cubrió ya el adeudo que tenía por concepto de manutención para los dos hijos, de 16 y 15 años, que tiene con Arámbula al depositar dos cheques ante un juez.

Reforma tuvo acceso a la copia de dos billetes de depósito por un total de un millón 426 mil dólares (24 millones de pesos al tipo de cambio), que están en poder del Juzgado 24 de lo Familiar de la CDMX desde el pasado 21 de septiembre.

"La realidad es que esto no tendría por qué demorarse más ni mucho más; el estira y afloja, como usted lo menciona, es no solamente de la parte económica, sino del resto de las condiciones que el señor Gallego no cumplió desde el 2013 y luego en el 2019".

El representante legal de la actriz y cantante dejó claro que su cliente siempre ha estado en la mejor disposición de llegar a un arreglo en este proceso.

"Sí, claro, como siempre ha estado (en la mejor disposición). El tema nunca ha sido ella: quien se ha dedicado a mantenerlos sin ninguna clase de señalamiento es ella", añadió.

Podría ocurrir que el pleito legal entre Arámbula y Luis Miguel finalice en 2024, pero, ¿qué hará ella con el dinero que "El Sol" depositó?

"Cuando esta abogada (la que se pronunció públicamente como representante legal de Luis Miguel) dijo (ante los medios) que les quedara claro que el dinero no era para Aracely, sino para sus hijos, es incorrecto", aclaró Pous.

"Ella (mi cliente) los ha mantenido por cuatro años y ese dinero es un reembolso, porque se dedicó a financiar al señor Gallego, y lo que ella decidió hacer es que todo el dinero reembolsado lo va a destinar a dos fideicomisos para los estudios de sus hijos".

Lo que busca Arámbula es proteger el futuro de los hijos que tuvo con el intérprete de "La Incondicional", quienes vivieron un romance del 2005 al 2009.

"El dinero que ella va a recibir es simplemente el reembolso por haber financiado al señor Gallego. Ella se dedicó a mantenerlos", aseguró.

"Y ella constituye dos fideicomisos para que una vez que reciba ese dinero, que está consignado, el dinero sea destinado exclusivamente para los estudios de sus hijos".

Dichos fideicomisos ya están formalizados, solamente falta depositar el recurso. Los beneficiarios son Miguel y Daniel.

El mayor de ellos, Miguel, cumplirá 17 años este 1 de enero, lo que significa que está próximo a la mayoría de edad, y por ello se le cuestionó a Pous si el cantante aún estaría obligado a pagar una pensión por él; el abogado comentó que no.

"Legalmente, ya no estaría obligado a absolutamente nada, a menos que el señor, por escrito, se comprometa a seguir cubriendo todos los gastos que represente mientras esté estudiando, pero legalmente ya no tendría por qué ser así", indicó.