Buscan a afroamericana para dar vida a Catwoman

Ciudad de México— Matt Reeves sigue dando forma a su particular visión de Batman. Su primera elección fue que Robert Pattinson interpretara a Bruce Wayne y ahora se ha lanzado por Marhershala Ali en el papel de Jim Gordon al mismo tiempo que busca a una mujer afroamericana para encarnar a Catwoman.

De la posible incorporación de Ali informó el periodista Jeff Sneider en su podcast The Sneider Cut, donde indicó que el actor ya ha sido contactado por el director para Matt Reeves.

"Ahora que ya tiene su película de Marvel, no sé en qué película de superhéroes piensa, pero estoy bastante seguro de que es la primera opción de Matt Reeves para interpretar al comisario Gordon en The Batman", explicó.

Esta sería una nueva incursión en el mundo de los superhéroes para el actor, que interpretará a Blade en el reboot del vampiro de Marvel, durante la Fase 5 de la Casa de las Ideas. Jim Gordon ya fue interpretado por Gary Oldman en la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan y por J. K. Simmons en Liga de la Justicia.

Por otra parte, según señala Heroic Hollywood, Reeves quiere a una mujer afroamericana para interpretar a Catwoman. La primera elección para el papel, Zoe Kravitz, no podrá unirse al elenco de The Batman por dificultades de agenda, pero ese parece ser el perfil que busca el realizador, tal y como indica el medio.

Antes que Kravitz, las informaciones situaban a Vanessa Kirby en la órbita del papel, algo que no se ha materializado dado que Reeves busca otro tipo de actriz para interpretar a Catwoman, que ya fue encarnada por Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway, Eartha Kitt o Hale Berry. De momento, el director sigue buscando a su Selina Kyle.