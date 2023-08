Busca 'The Who's Tommy' una nueva generación de seguidores

Chicago.- Hace 30 años, cuando el conceptual álbum de The Who de 1969, Tommy, se transformó en una ópera rock para Broadway, fue aclamado como un triunfo de la forma: una producción que finalmente había logrado unir auténticamente el teatro y el rock 'n' roll.

Impulsada por la exploración espiritual de Pete Townshend, entonces de 23 años, guitarrista y compositor del grupo, la producción original de Tommy atrajo a multitudes de baby boomers cebados con adolescente nostalgia por la historia de un niño que descubre una aptitud sobrehumana para el pinball pese a no poder ver, oír ni hablar.

El espectáculo de Broadway logró un número récord de ventas de boletos el día después de la noche inaugural, brindó casi 900 funciones y ganó cinco premios Tony, incluido uno para su director, Des McAnuff.

Con sus representaciones de rebelión contra la autoridad y analogías con la iluminación espiritual, el espectáculo estaba firmemente arraigado en la cultura juvenil de la década de los 60. Entonces, ¿por qué McAnuff, para quien Tommy fue un éxito que definió su carrera, se arriesgaría a reinventar el trabajo para el público actual?

"A veces, simplemente no te sacas las cosas de tu sistema", dijo McAnuff, en entrevista, poco después de que su nueva producción The Who's Tommy se estrenara, el mes pasado, en el Goodman Theatre de Chicago. "Sentí que era hora de volverlo contemporáneo".

Al resucitar a Tommy, McAnuff y Townshend, quienes escribieron el libro juntos, buscaron demostrar que el trabajo no era sencillamente de una época, sino que implicaba la promesa de la eternidad.

En 2023, argumenta McAnuff, la transformación de Tommy de un colegial catatónico a una especie de líder carismático de una secta resuena aún más cuando se considera la moderna costumbre de culto a las celebridades. Y la exploración del trauma del programa, incluido el trastorno de estrés postraumático, el abuso sexual y la intimidación, es algo de lo que el público tiene ahora una comprensión mucho más profunda.

La reinvención de Tommy no tiene tanto una historia como un estilo, con McAnuff optando por la austeridad futurista en lugar de la nostalgia de la década de los 60. Tommy muestra su habilidad no en una kitsch máquina de pinball, sino en una pieza de repuesto (diseñada por David Korins) en la que el contorno de una máquina está representado por estrechos paneles de luz. El culto a la personalidad que rodea a Tommy se siente más siniestro que en la producción original.

La producción, que se extenderá hasta el 6 de agosto, ha recibido críticas muy favorables en Chicago, y Chris Jones, de The Chicago Tribune, la calificó de "maravilla lista para el horario de máxima audiencia".

The Goodman dice que el espectáculo está en camino de ser la producción más taquillera de su historia, una bendición para la organización en un momento de gran ansiedad por el regreso del teatro regional después de la pandemia. El productor comercial del programa, Stephen Gabriel, dijo que se están sopesando varias opciones para el futuro de la producción, incluida una presentación en Broadway.

Así empezó todo

La historia en el centro de esta obra es muy similar a la que contó The Who cuando presentó su nuevo álbum en Woodstock, en 1969.

Tommy, de 4 años, observa cómo su padre, un capitán del ejército británico de quien se cree que murió mientras estaba de servicio, reaparece en el hogar y, finalmente, mata al nuevo amante de la madre durante la pelea que sigue. Tommy pierde luego el sentido y se convierte en víctima de abuso sexual por parte de su tío, acoso implacable por parte de su primo y explotación médica por parte de un ejército de médicos invasivos. En cuanto el mundo descubre su impresionante talento para el pinball, se convierte en una especie de mesías con una banda de fieles seguidores.

Si Tommy puede volver a ser un fenómeno nacional, y no sólo un nostálgico tributo, depende, en parte, de su capacidad para captar una nueva audiencia.

McAnuff ve a Ali Louis Bourzgui, el protagonista, de 23 años, como la "puerta de entrada a la Generación Z" del show; aunque no hace mucho que terminó la universidad y es, en gran parte, desconocido, el director lo ve como una estrella natural que atraerá a una nueva generación de posibles fans de Tommy.

Para Bourzgui, el meteórico ascenso de Tommy tiene un paralelismo con el frenesí de ciertos influencers, artistas o gurús de la tecnología en las redes sociales.

"Sus seguidores lo llenan", dijo Bourzgui. "Sigue alimentándose de eso, volviéndose más tragón con el poder, hasta que se da cuenta de que lo están siguiendo porque quieren alimentarse de su trauma".

Bourzgui nació 30 años después del lanzamiento del álbum Tommy, pero tiene su propio recuerdo de su primera escucha (en vinilo), en el departamento de un amigo en su primer año. Recuerda sentirse conmovido por la música, si no un poco confundido por la trama (a McAnuff le gusta llamar a la historia una "fábula", señalando la suspensión de la incredulidad requerida para aceptar el arco de Tommy, de niño silencioso a mago del pinball y líder de culto).

En su preparación para el papel, Bourzgui analizó detenidamente en YouTube videos de conciertos de The Who, y lo asombró el magnetismo de la banda. Temeroso de caer en el mimetismo, no ha visto videos de la producción anterior.

"No estamos en el negocio de presentar piezas de museo", dijo Roche Schulfer, directora ejecutiva de Goodman, a quien se le acercó para poner en escena Tommy antes de que la pandemia cambiara el mundo del teatro.

Schulfer fue persuadido por las ideas de McAnuff y Townshend para una actualización, así como por su consideración de cómo ciertos temas y lenguaje podrían traducirse hoy en el escenario.

La pregunta es una con la que los creadores de teatro de todo EU están lidiando: ¿Deberían modificarse las obras revividas para alinearlas con las visiones del mundo y las sensibilidades de las audiencias actuales?

En Tommy, la respuesta de McAnuff y Townshend fue, en gran medida, no.

Por ejemplo, la letra "sordo, mudo y ciego" es fundamental para algunos de los éxitos del álbum, incluido el más famoso: "Pinball Wizard". Cuando Townshend escribió originalmente Tommy, en los 60, la palabra "tonto" se usaba comúnmente para referirse a alguien que no hablaba, pero ahora se considera un término ofensivo y arcaico. McAnuff dijo que Townshend y él no consideraron seriamente cambiar ese idioma, ya que lo vieron como una desviación lírica demasiado grande en canciones tan fundamentales como "Amazing Journey".

"'Discapacidad sensorial', no creo que funcione", dijo McAnuff. "Creo que es una canción que tiene cierta cantidad de pedigrí y dignidad".

Inspiración remota

La historia detrás del concepto, le dijo Townshend a un entrevistador en los años 70, surgió de su devoción, a los 20 años, por los escritos del líder espiritual indio Meher Baba, también inspiración para uno de los mayores éxitos de The Who, "Baba O'Riley", quien enseñó, como él mismo dijo, que, como humanos, "hay partes enteras de la vida, incluido todo el concepto de realidad, que se nos escapan".

A lo largo de los años, Townshend ha descrito al personaje de Tommy como autista, explicando que su condición era una metáfora de la limitada visión de la realidad que tiene la humanidad.

Los avivamientos a lo largo de los años, incluido uno de McAnuff hace una década en Ontario, Canadá, han brindado a los escritores de libros la oportunidad de reexaminar el manejo de temas delicados por parte del programa. Por esa época, Townshend reconoció, en una entrevista, que la ópera rock no permite explicaciones o discusiones sobre temas serios, como el abuso sexual, pero que el público puede considerar esos temas en un contexto moderno.

"Tenemos que vivir con la versión de ópera rock que hicimos hace 20 años", dijo Townshend entonces. "También tenemos que vivir con el hecho de que Tommy comenzó como una ópera rock en 1968, 1969. Y, sin embargo, los tiempos han cambiado. Las actitudes han cambiado".

En la década de los 90, McAnuff, quien desarrolló por primera vez el montaje en La Jolla Playhouse, San Diego, escenificó la escena del abuso sexual de tal manera que hoy en día no necesita modificaciones. Una cama giratoria sugiere la violación sin ningún contacto físico significativo, un enfoque que el director considera clave para proteger a los niños actores involucrados en el show.

Después del debut en Broadway hubo algunas quejas de que la escena era menos atrevida que la de la provocativa película de Ken Russell de 1975, a lo que McAnuff respondió: "Ese es un niño pequeño de verdad. ¿Alguien realmente necesita que abuse de ese niño para transmitir la idea?

El cambio más significativo en la producción de Chicago sobre el tema del abuso es la eliminación de una canción corta, "Tommy's Holiday Camp", que trae de vuelta al tío abusador sexual de una manera que ya no parecía necesaria, dijo McAnuff. También hay una puesta en escena atenuada en "The Acid Queen", el granero que llora, interpretado por Tina Turner en la versión cinematográfica, en el que el padre de Tommy lo lleva con una prostituta y estafadora que promete curar su condición con medicamentos.

Sin ser demasiado severo ni brindar mensajes moralistas, McAnuff espera que la audiencia vea cuál ha sido la intención del trabajo desde el principio.

"Al final del día, retratamos lo que le sucede no para aprobarlo, sino para condenarlo", dijo McAnuff. "Y creo que ese es el punto de vista de toda la pieza".