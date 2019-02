Busca Netflix nuevos proyectos en México

Ciudad de México– La televisión digital ha cimbrado la industria del entretenimiento en el mundo.

Netflix se convirtió en la plataforma de contenido en streaming más importante a nivel global, su éxito radica en que se ha vuelto una experiencia de sensaciones y comodidad.

Si un usuario llega al fin de semana después de una larga jornada de trabajo, invariablemente piensa en su cama, su cobija y su televisor, tableta o smartphone para ver una cinta o una serie de Netflix, de ahí que la responsabilidad sea tan grande para esta firma que todos los días está generando contenidos para satisfacer las necesidades de 139 millones de usuarios en 190 países.

Hace unos días se realizó en la Ciudad de México el Foro Netflix, donde se reunieron creativos del cine y la televisión para escuchar a quienes están detrás del monstruo llamado Netflix. Se ofrecieron espacios de todo tipo: creación, producción, streaming, tecnología, jurídico y más. Así también el director ejecutivo de Contenidos, Ted Sarandos, remarcó que en México actualmente se hacen más de 50 proyectos audiovisuales en los que Netflix está detrás.

En el marco de este foro, se tuvo la oportunidad de conversar con Rodrigo Mazón, vicepresidente de Adquisición de Contenidos en Netflix para Latinoamérica y España, y Francisco Ramos, vicepresidente de Originales Internacionales para Latinoamérica y España, quienes coincidieron en que no se pueden unificar los gustos y aficiones de sus audiencias globales porque son muy diferentes entre sí, incluso en un mismo país; por ejemplo, un mexicano no ve lo mismo que su vecino, o tal vez sí, pero no significa que ambos tengan los mismos gustos.

“De lo que nos hemos podido dar cuenta de las audiencias, por lo menos en Netflix, es que en todo el mundo los gustos son muy diversos tanto por ciudad, por país y por región. Es decir, no a todos los mexicanos les gusta lo mismo, así como no a todos los españoles y no a todos los franceses. Y también vemos que hay grupos o personas que son muy parecidas en sus gustos, por ejemplo, gente de México con Brasil, con Estados Unidos, o con Corea, es sorprendente”, explica Rodrigo Mazón.

El empresario atina a decir también que aunque no hay una fórmula de éxito de lo que va a pegar y lo que no, sabe que cuando se delimita bien una historia, ésta tiene mayores probabilidades de tener éxito en el mundo. “Cuando se trata de historias buenas, bien contadas, auténticas… tienden a ser a las que mejor les va, las que más viajan, sin importar tanto el idioma o de dónde vienen”.

Rodrigo señala que con ‘Club de Cuervos’ hay una absoluta autenticidad mexicana que funcionó muy bien en el gusto del público, y si una historia similar se contara en España, “ésta tendría que tener mucha autenticidad española, y si la tuviera, tendría un potencial similar”.

Ahora que la plataforma tendrá sus oficinas en México, Francisco Ramos detalla que esto no significa que habrá una sola ventana para que los creativos manden sus propuestas y éstas puedan ser tomadas por Netflix, simplemente el canal se abre todavía más.

“No hay una entrada única, si tú le envías un proyecto a uno de nuestros equipos, te van a orientar. Cualquier punto de acceso es sencillo, la web te dice cómo subir un proyecto".