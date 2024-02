Busca la serie 'Avatar' dar lecciones de vida

Ciudad de México.- Son apenas unos niños, pero Aang y Gordon Cormier saben cómo pesan la responsabilidad y las expectativas de la gente. También tienen el poder de tranquilizar a todos a su alrededor con una sonrisa.

"Me relaciono con los fans ansiosos. Somos afortunados de contar con seguidores tan apasionados sobre este proyecto. ¡Quieren diseccionar todo! Yo mismo estoy emocionado por el estreno".

Aang es el héroe de Avatar: La Leyenda de Aang (2005-2008). La serie animada explora la idea de una figura reencarnada, destinada a restaurar el balance en un mundo en guerra gracias a su dominio de los cuatro elementos.

Prácticamente desconocido, Cormier le da vida en la adaptación de acción real de la obra de Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, que llega a Netflix este jueves. El canadiense, de 14 años, entiende su trascendencia.

Avatar... es territorio sagrado para millones, y las ilusiones, pero también la desconfianza hacia lo nuevo, tienen sentido. En 2010, con un filme con malos resultados en crítica y taquilla, M. Night Shyamalan decepcionó a los fans.

"Al público ansioso por esta versión, yo le diría que no tiene nada de que preocuparse", dice en entrevista Cormier.

El actor hizo su tarea con seriedad: asegura que vio más de 20 veces los 61 episodios originales para prepararse.

Con artes marciales y "poderes", la serie animada sorprendió en su momento por su profundidad filosófica. La nueva resulta respetuosa con aquella aventura sobre un mundo dividido en naciones (agua, tierra, fuego, aire), en guerra y al borde del colapso.

"Nuestra meta siempre fue traer la serie animada a la acción real. Eso hace a los personajes más verosímiles, todo se siente más... real. Se hicieron los ajustes adecuados", opina Ian Ousley (Sokka).

"Creo que todos hicimos un buen trabajo. Tomamos la serie animada como nuestro mapa, como nuestra Biblia. Pero al mismo tiempo esto será una nueva experiencia".

Más oscura

De ocho episodios, la primera temporada de La Leyenda de Aang abarca el "Libro 1: Agua" de la original. Entre sus "divergencias", se atreve a exponer, gráficamente, crudos momentos evadidos con elipsis en la animación.

"Esto tiene un tono mucho más maduro. Siento que al pasar una animación, que fue hecha para niños, a acción real todo toma naturalmente ese matiz.

"Sé que fans habían pedido, y yo misma quería, que todo esto fuera más duro, oscuro, especialmente porque hay mucho en la historia con lo que podíamos bucear. Esto atraerá también a audiencias mayores", opina Kiawentiio (Katara).

Lecciones por doquier

El elenco concuerda en que esta historia es más que puro entretenimiento. Inspirada por culturas asiáticas, folclor de pueblos indígenas y pensamiento budista, aunque con un toque occidental, está llena de enseñanzas.

Aang, por ejemplo, despierta tras haber estado 100 años congelado en hielo. En el mundo en que reaparece, su pueblo, los Nómadas del Aire, fue masacrado por la Nación Fuego.

Devastado, sin haber podido impedir el genocidio, deberá hacer las pases consigo mismo. Para ayudar al niño, están sus amigos y las lecciones que le brinden los espíritus.

"La pérdida es una parte enorme de este personaje. Espero que la gente, a través de Aang, aprenda que a veces sólo tenemos que dejar ir el dolor. Aang no está en negación, acepta con tiempo que no hay nada que pueda hacer para corregir las cosas. Es mejor no vivir en el pasado", considera Cormier.

El del antagonista, Zuko (Dallas Liu), Príncipe de la Nación Fuego, es otro arco destacado. Exiliado por desafiar a su padre, el Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim), tiene la encomienda de atrapar al avatar para recuperar su vida.

Como contrapeso, está su tío, el General Iroh (Paul Sun-Hyung Lee). Amante de la vida, no comparte la visión de dominio y sometimiento de su hermano.

"Zuko tiene una visión de las cosas muy estrecha. Atrapar al avatar es su destino, todo para lo que existe. El tío Iroh, en el fondo, sabe que eso quizás no sea lo necesario para él", medita Liu.

"Todos tenemos metas, propósitos que nos obsesionan. Creo que debemos ver nuestras vidas con perspectiva. Dar un paso atrás y ver todo en un plano general".