Busca defensa de Lizzo desestimar segunda demanda por acoso

Ciudad de México.- La defensa legal de Lizzo busca que se desestime una demanda por acoso laboral que presentó una diseñadora de vestuarios en California.

La demandante, identificada como Asha Daniels acusó a la ganadora del Grammy de mantener un ambiente laboral conducido por el acoso, intimidación y carga sexual, luego de que algunas bailarinas señalaran por primera vez a la intérprete de "About Damn Time".

De acuerdo con información de People, la defensa de Lizzo, cuyo nombre real es Melissa Viviane Jefferson, presentó la documentación necesaria para solicitar al juez del caso que desestime la demanda, alegando que se trata de una serie de acusaciones "infundadas y lascivas".

En la moción también se especifica que Daniels no tuvo contacto directo con la cantante, se negó a cumplir con las instrucciones de su trabajo y finalmente decidió no presentarse a trabajar. Asimismo, la defensa apunta a que la demanda no puede ser válida debido a que se interpuso en California, pero la demandante es residente de Nueva York.

Asha Daniels reveló a NBC News "Fui testigo de cómo yo, los bailarines, los coristas y mi equipo local en cada ciudad eran acosados e intimidados con regularidad" durante las actividades laborales que conllevaba estar en el equipo de Lizzo.

Sobre lo anterior, uno de los abogados de la diseñadora reviró que ella fue despedida al no asistir a trabajar por tener una alergia, contrario a lo que acusa Lizzo y su defensa legal.

El mismo jurista de Daniels asegura que con los alegatos de la moción, la parte acusada intenta "echar la culpa a las víctimas... Lizzo y sus abogados pueden seguir intentando racionalizar su conducta ilegal y miserable, pero seguimos comprometidos a buscar justicia para nuestros clientes y esperamos hasta nuestros días en la Corte, donde Lizzo puede explicar su comportamiento en un foro público", informó The Guardian.

Lizzo enfrenta otra demanda, la cual fue presentada por tres bailarinas, quienes acusaron hostigamiento y sometimiento en actos sexuales no consensuados. Ante esta querella, los abogados de la famosa solicitaron la desestimación en octubre, pero hasta diciembre de este 2023 no ha obtenido respuesta.

Respecto a las acusaciones, la intérprete de "Juice" dijo: "estas historias sensacionalistas provienen de ex empleados que ya han admitido públicamente que les dijeron que su comportamiento durante la gira fue inapropiado y poco profesional".