Busca aprobación de sus paisanos

Chihuahua— La cantante y actriz chihuahuense Damiana Villa, presentó en esta ciudad su más reciente producción discográfica titulada “Ella”, en la cual le rinde un merecido homenaje a su tía Lucha Villa, a quien siempre ha admirado por su increíble historia, así lo dijo en entrevista durante su visita en esta casa editora.

“Feliz de regresar a mi tierra, ahora que ando en la promoción de mi disco, he tenido muy buena respuesta por parte del público chihuahuense y eso lo agradezco infinitamente así que estoy muy emocionada”, expresó.

Damiana Villa ha heredado el talento de su familia, pues además de la conocida trayectoria de su tía, su padre Miguel Alberto se dedicó durante muchos años a ser cantautor, interpretando sus canciones en su propio bar conocido como “Santa Cecilia”. Es por ello que desde muy pequeña, Damiana supo que quería ser cantante y comenzó a temprana edad, pues cuenta ya con 25 años de trayectoria artística.

“Mis inicios fueron aquí en Chihuahua, el 7 de mayo de 1993 en el bar de mi papa, fue así que comencé mi carrera, la cual ha sido una lucha constante, con subidas y bajadas, pero estoy muy contenta por todo lo que he ido logrando”, dijo.

Con su nuevo disco quiere reflejar mucho de lo que “Ella” es, pues considera que es una mujer fuerte y renovada, que no deja de lado sus sueños y continua trabajando por alcanzar todas sus metas, este material discográfico cuenta con una gama de versatilidad en ritmos con fisiones de música con mariachi, bolero ranchero, cumbia y hasta reguetón.

“Es un disco que contiene 11 temas, inéditos un sólo cover que lleva por nombre 'A medias de la noche', canción con la cual le rindo homenaje a mi tía, el sencillo que actualmente estoy promocionando se llama 'Te quiero diferente', estoy muy contenta, ya que este disco habla de una trascendencia de 25 años de trayectoria, cada una de las canciones hablan de todo lo que ha pasado en mi vida y con ritmo con un poco de todo sin salirme del regional mexicano, que es lo que siempre me ha cimentado en mi carrera”, aseveró.

El video de su primer sencillo “Te quiero diferente” lo grabó en Veracruz, con lo que se intensificó su deseo de grabar el clip el segundo sencillo en Chihuahua, pues quiere mostrar los lugares más bellos y emblemáticos del estado grande, por lo que dijo se dará a la tarea de buscar los permisos en las instituciones correspondientes y así poder realizar las grabaciones.

Recientemente Damania Villa tuvo una participación en la bioserie de Juan Gabriel “Hasta que te Conocí” donde interpretó a Enriqueta Jiménez ‘La Prieta Linda’ y dicha actuación fue un repunte para su carrera, por lo que comento.

“Fue un honor haber representado a La Prieta Linda, por lo que fue en la vida de Juan Gabriel. En esta serie yo hice casting para interpretar a mi tía, pero por cuestiones del destino no fue posible y quedé con este papel, lo cual estuvo muy bien y agradezco que haya sido así, porque después la gente pensaría que me quedé con el papel por ser su sobrina y no me hubieran dado crédito a quien soy como artista”, afirmó.

Agregó que “con este papel que interpreté, la gente y los medios se empezaron a interesar en mi de saber quién es Damiana Villa y aquí andamos dando a conocer mi música y haciendo castings, aunque soy más cantante que actriz, pero no descarto el actuar”.

Sobre las comparaciones con su tía y el llevar el mismo apellido, la artista comentó: “Al principio si fue difícil, de hecho no quería que me presentaran como la sobrina de Lucha Villa, pero poco a poco fui entendiendo el valor que esto tiene para mi, hace alrededor de ocho años es que porto el apellido Villa, y siempre existirán las comparaciones, pero sé quién soy y por supuesto como mi tía ninguna, ella es única, es un icono de la música regional mexicana, así que con mucho orgullo porto su apellido, yo lo único que quiero es posicionarme y que la gente me conozca”.





Consejos de familia

Uno de los consejos que le dio Lucha Villa y sigue al pie de la letra es que “el respeto al escenario y al público que es muy importante y cada vez lo valoro más”, comentó.

Además, refirió que su padre es su brazo derecho y es quien continuamente le da sus consejos y su apoyo. “Lo cual agradezco siempre, porque él también estuvo 40 años en el medio artístico como cantautor, y uno de sus grandes consejos es que siempre persiga mis sueños”, expresó.

Inició el año con el pie derecho, con mucho trabajo y este año estará de promoción tanto en México como en Estados Unidos, además con presentaciones, por lo que la cantante chihuahuense hace la cordial invitación a que la sigan en las redes sociales para que sepan por donde estará presentándose, el disco en físico está a la venta en Samborns y en todas las plataformas digitales.

Damiana aprovechó su estadía en esta ciudad y visitó Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, como parte de un recorrido por centros culturales y artísticos de la ciudad. Aprovechó la oportunidad de pasar tiempo con su padre, quien la ha acompañado en su recorrido y juntos quisieron visitar la exposición permanente, donde además se encuentra un espacio dedicado a su tía Lucha Villa, ya que su padre es hermano de “La Grandota de Chihuahua”, como también se le conoce a la camarguense.