Busca Alec Baldwin evitar responsabilidad en tiroteo fatal

Nueva York.- Alec Baldwin dio su relato más detallado hasta el momento del fatal tiroteo a una directora de fotografía en el set de la película "Rust" el año pasado, en una demanda de arbitraje que sus abogados presentaron este viernes contra sus compañeros productores, alegando que su contrato lo protegía de la responsabilidad financiera en su muerte y buscando cobertura de sus honorarios legales.

Baldwin ha sido nombrado en varias demandas por daños y perjuicios desde que disparó y mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, el 21 de octubre en Nuevo México mientras practicaba para una escena que requería que sacara un arma. La presentación decía que él no era responsable de su muerte, ya que le habían asegurado que el arma no contenía munición real y porque no era responsable de revisar las municiones o de la seguridad de las armas de fuego en el set.

La presentación proporcionó nuevos detalles sobre el papel de Baldwin como productor de "Rust", una producción que algunos exmiembros del equipo afirmaron en las demandas que había sacrificado la seguridad al reducir costos. Si bien Baldwin estuvo involucrado en asuntos creativos, según la presentación, otros tenían autoridad sobre la contratación y los presupuestos. A Baldwin se le pagaría 250 mil dólares por protagonizar la película y actuar como productor, dijo, pero devolvió 100 mil dólares como una "inversión" para la película.

Y la presentación contenía mensajes de texto que Baldwin había intercambiado con Matthew Hutchins, el viudo de la directora de fotografía asesinada, que mostraban cómo su relación se había deteriorado con el tiempo, desde expresiones mutuas de condolencia y apoyo inmediatamente después del tiroteo hasta la incisiva demanda por muerte por negligencia que el Hutchins presentó contra Baldwin este año.