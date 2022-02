BTS llega a la gran pantalla

En salas de cine de varios países del mundo se transmitirá el concierto de la banda surcoreana BTS el próximo 12 de marzo, y en Ciudad Juárez las localidades están por agotarse.

‘BTS Permission To Dance On Stage – Seoul’ es el nombre de la presentación que los fanáticos fronterizos podrán ver en Cinépolis, que es la exhibidora encargada de traer en exclusiva el concierto de la boyband más famosa de la actualidad.

Aunque aún está activa la venta de boletos y en cinco complejos de Cinépolis en Ciudad Juárez se han destinado varias salas para la programación en dos funciones (11 de la mañana y 3 de la tarde), la mayoría está agotada.

Cinépolis Sendero, por ejemplo, no cuenta ya con butacas disponibles en ninguna de las 10 salas que reservó al concierto transmitido desde Seúl.

Donde todavía hay algunos espacios es en Cinépolis Las Misiones, para la función de las 11 de mañana.

El precio de los boletos en sala tradicional tiene un costo de 300 pesos, mientras que la entrada a la sala VIP se eleva a los 400 pesos.

Con una duración de 195 minutos, el espectáculo se anuncia como una experiencia en vivo; no obstante, es una retransmisión que se compone de tres presentaciones desde el Estadio Olímpico de Seúl que se llevarán a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo.

Por el alcance que tiene la agrupación a nivel mundial, ‘BTS Permission To Dance On Stage’ podrá ser visto en varios países de América, Asia, Europa y Oceanía.

El concierto de los íconos del pop estará lleno de los éxitos que han colocado a lo largo de su efectiva carrera y de las coreografías que su ‘ejército’ de seguidores se sabe de memoria.

En 2021, BTS dio una serie de shows en Los Ángeles a los que asistieron cerca de 813 mil personas, con entradas agotadas.