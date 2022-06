Bryan Cranston: de genio de la droga a genio matemático

Ciudad de México.- Jerry Selbee, el nuevo personaje de Bryan Cranston, podría ser una suerte de versión luminosa del retorcido Walter White, papel más famoso del estadounidense.

Al igual que el protagonista de la aclamada serie Breaking Bad, Selbee fue un hombre humillado y en quien nadie se fijaba. También un genio que, harto de las circunstancias, decidió utilizar su intelecto y reinventarse.

PUBLICIDAD

A diferencia del superdotado químico White, el hombre cuya historia es el foco del filme Jerry & Marge Go Large, disponible mañana en Paramount+, jamás se convirtió en ningún sabio de la droga. Con sus habilidades matemáticas se aprovechó de un agujero en la lotería de Massachusetts y ganó, muchas veces, entre 2003 y 2011.

Con su fórmula, junto con Marge (Annette Bening), obtuvo unos 26 millones de dólares... que no fueron para beneficio propio. Generoso, invitó a vecinos y amigos a invertir, compartir las ganancias y así revitalizar su agonizante pueblo de Evart, Michigan.

"Supongo que si hiciéramos un diagrama con Walter y Jerry, habría varias convergencias entre ellos", se sorprende Cranston, en entrevista, por las similitudes.

"No había pensado en eso, la verdad. Porque trato de divorciarme de personajes previos, para no traer conmigo viejos manierismos", agrega.

Una gran divergencia entre White y Selbee: el segundo es un hombre real que aún vive junto con Marge, su socia de aventura. Otra: jamás infringió la ley ni estafó a nadie, tan sólo, repetidas veces, puso a trabajar su mente y tomó la oportunidad.

Dirigida por David Frankel (El Diablo Viste a la Moda) y escrita por Brad Copeland (Arrested Development), Jerry & Marge es una cinta como las que ya no suele hacer el Hollywood moderno. De esas sobre gente común, y en este caso adultos mayores, que sólo buscan hacer el bien, opina Bening (Belleza Americana).

"Leí el libreto durante lo más crudo de la pandemia y levantó mi espíritu. Creo que este es el tipo de entretenimiento que todos necesitamos. Al menos yo".

"Cuando quiero ver algo que me haga sentir bien, suelo acudir a películas viejas. Me encanta poder participar en una película así. No hay muchas así", dice la actriz.

El agujero de la lotería que encuentra Jerry funciona bajo una premisa: mientras mayores sean las apuestas, mejores las probabilidades. Así que jugarse 8 mil o 200 mil dólares es emocionante para Jerry y Marge.

Recién jubilados, llevaban décadas sin hablarse más que para lo esencial. Mientras conducen entre Michigan y Massachusetts para comprar boletos en serie, el riesgo se transforma en un afrodisiaco para resanar su relación oxidada.

Aunque se conocen desde hace largo tiempo, Cranston y Bening no habían trabajado juntos antes. En una película que se sustenta en lo que transmiten juntos sus personajes, construir química entre ellos era lo más crucial.

"También esta fue la oportunidad para desarrollar nuestra amistad y confianza el uno por el otro. Eso es lo importante para construir química. Hace un año, además, pudimos ir a Michigan a conocer a los Jerry y Marge reales".

"En el proceso de conocerlos a ellos, nos conocimos más. Aprendimos de situaciones ideales para actuar mejor, o qué nos confundía o distraía. Fue como un baile de entendimiento", dice Cranston.

Durante el rodaje, ambos histriones se mimetizaron con esos benefactores sociales jubilados. En la ficción, Jerry y Marge debían revisar, uno por uno, miles de boletos comprados con sus apuestas en un esfuerzo agotador. A Cranston y a Bening no les habría importado hacerlo.

"En una historia como ésta, era nuestra responsabilidad transmitir este sentido de aventura, como de dos viejos jugando. Es, creo, una actitud que debemos de mantener viva como actores siempre", comenta Bening.