Bronco: en vivo y a todo color

El tour ‘En vivo y a todo color’ que recorre centro, sur y norte del continente americano marca en el calendario una fecha asignada a la frontera más bella de México. Con ese compromiso, Bronco regresa a la ciudad para ser parte de la Feria Juárez 2023.

La popular agrupación originaria de Apodaca, Nuevo León, arribará hoy a la Plaza de la X para interpretar un listado enorme de éxitos, al más puro estilo en el que han hecho suya la norteña, la cumbia y la balada.

PUBLICIDAD

Con una figura perfectamente identificable en la cultura mexicana, como lo es compositor y cantante Lupe Esparza, la nueva alineación de Bronco trae además a René Esparza, José Adán Esparza, Arsenio Guajardo y Javier Cantú.

Así, el líder de la banda y la fresca generación de músicos interpretarán los éxitos que durante cuatro décadas le ha dado múltiples premios, discos de oro y platino, además de incontables seguidores que siguen fieles a la propuesta de los creadores de ‘Corazón bandido’.

Y es que a inicios de la década de los años noventa Bronco irrumpió con fuerza en el escenario musical, trascendiendo a la televisión al ser parte de la telenovela ‘Dos mujeres, un camino’, en la que también interpretaban el tema principal.

A partir de ahí su fama no hizo más que crecer. Bronco incursionó en la moda creando su propia línea de ropa y perfumería, y fue el primer grupo de regional mexicano en participar en ‘Primera Fila’, una serie de conciertos creada por Sony Music México, con la participación de invitados especiales como Cristian Castro, Illya Kuryaki and The Valderramas y Julieta Venegas.

A más de 40 años de su fundación –más de 20 como Bronco y 14 como El Gigante de América-, la agrupación lanzó en 2022 su más reciente álbum ‘Bienvenida la vida’, el cual estuvo nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña.

El disco incluye temas como ‘Amor perfecto’ en colaboración con Ana Bárbara –que suma más de 5 millones de vistas en YouTube-, ‘Lo que nunca fue tuyo’, ‘Si te llego a perder’ y ‘Que bailen los niños’, con el que regresan a los videos con dibujos animados. (Brisa Frías)

Bronco

15 de junio

Feria Juárez 2023

Plaza de la X

Entrada: 85, 585, 940 y mil 405 pesos

Boletos a la venta en Don Boletón

Entrada general a 79 pesos en Del Río y Superette