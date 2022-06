Britney Spears se casará hoy con Sam Asghari

Ciudad de México.- Britney Spears está preparando los últimos detalles para casarse con su prometido Sam Asghari, con quien ha mantenido una relación por seis años.

De acuerdo a TMZ, fuentes cercanas a la cantante revelaron que la interprete de "Oops!...I Did It Again" y Asghari se convertirán en marido y mujer este jueves.

La lista de invitados será muy exclusiva, únicamente personas de su círculo más cercano, entre ellos, se espera que asista Bryan, hermano de Britney; el resto de la familia Spears no recibió invitación tras la polémica tutela.

El miércoles la "Princesa del Pop" compartió un vídeo en sus historias de Instagram donde presumía una hermosa manicura, ideal para llevar el día de su boda, misma que comenzó a planearse desde el pasado mes de septiembre, después de que Sam le entregara el anillo de compromiso.

Britney Spears vivió bajo la tutela de su padre, James Spears, desde el 2008. En septiembre de 2021, un juez suspendió a Jamie como su tutor, por lo que Britney ya ha podido tomar sus propias decisiones personales, incluyendo su boda y sus planes para tener un bebé.