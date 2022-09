Britney Spears quizás no volverá a los escenarios

Ciudad de México.— El regreso de Britney Spears al mundo de la música tras su tutela podría verse afectado luego de que la cantante publicara un mensaje en su cuenta de Instagram donde declaró que quizás no volverá a pisar los escenarios.

La intérprete de "Hold Me Closer" escribió en su cuenta de Instagram que las experiencias que ha tenido en el mundo del espectáculo la afectaron al grado de no querer volver a presentarse en vivo.

Si bien la vida de la cantante pop está llena de escándalos, una de las peticiones de sus seguidores era una gira de conciertos para retomar su carrera artística tras los enfrentamientos legales que Britney Spears tuvo contra su familia.

Sin embargo, este fin de semana, la modelo decidió explicar la situación y las razones que la podrían orillar a no volver a los escenarios.

Mediante su cuenta de Instagram, Spears recordó situaciones como las sesiones fotográficas editadas con retoque, la poca planeación de sus shows y la poca cantidad de bailarines contratados para sus conciertos.

Dichas situaciones provocaban la molestia de la cantante, debido a que se sentía en desacuerdo con las acciones que realizaba su ex tutor y padre Jamie Spears, durante las giras.

"Quedé afectada de por vida y sí, estoy enojada y no, probablemente no volveré a actuar en los escenarios solo porque soy terca y haré lo que me plazca", escribió la cantante.

Luego de sus declaraciones relacionadas a sus presentaciones en los escenarios, Britney Spears continuó publicando posteos para maldecir a sus padres y fotografías sin contexto.

Hasta el momento se desconoce si la cantante estaría dispuesta a volver de forma oficial al mundo de la música, luego del lanzamiento del sencillo "Hold Me Closer" con Elton John. Cabe resaltar que la cuenta de Instagram de Spears fue desactivada tras sus declaraciones.