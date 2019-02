Británicos tienen buen gusto

Londres— La ceremonia de los Brit Awards 2019 se realizó aayer en el O2 Arena, de Londres. Esta gala premió lo mejor la música británica e internacional. La conducción de esta edición estuvo a cargo del comediante inglés Jack Whitehall.

La joven revelación Dua Lipa, el grupo The 1975 y el cantante George Ezra fueron algunos de los principales artistas que se llevaron el premio británico.

El galardón de Mejor Álbum del Año, la recompensa más codiciada de esta ceremonia, se lo llevó la agrupación The 1975, quien venció a las cantantes Florence And The Machine, Anne-Marie y Jorja Smith y el cantautor George Ezra.

En cuanto a las estrells internacionales, Ariana Grande, Drake y The Carters fueron los que se llevaron los premios Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Masculino y Mejor Banda Internacional, respectivamente.

La cantante estadounidense Pink fue homenajeada por su destacada contribución a la música

“Desde el inicio de mi carrera, los seguidores británicos han sido de los más intensos y leales del mundo”, dijo Pink en un comunicado cuando recibió la noticia.

“Me siento honrada de recibir este premio y de estar en compañía de un grupo ilustre de íconos británicos”, agregó.





Ganadores



Mejor Artista Británico Masculino

George Ezra

Mejor Artista Británica Femenina

Jorja Smith

Mejor Sencillo Británico

‘One Kiss’

(Calvin Harris y Dua Lipa)

Artista británico revelación

Tom Walker

Mejor Video Británico del Año

Little Mix- Woman Like me

Mejor Grupo Británico

The 1975

Álbum Británico del Año

‘A Brief Inquiry Into Online

Relationships’ (The 1975)

Mejor Artista Femenina Internacional

Ariana Grande

Mejor Artista Masculino Internacional

Drake

Mejor Grupo Internacional

The Carters

Éxito Global

Ed Sheeran

Leyenda

Pink