Brinda Luis R Conriquez noche bélica a los fronterizos

Ciudad Juárez.- En las dos semanas que ha transcurrido de la Feria Juárez, ha tenido una cartelera variada aceptada por todos los gustos y este domingo no fue la excepción con la llegada de Luis R Conriquez.

Gustoso de toda la música, comentó en conferencia que analiza nuevos proyectos para seguir complaciendo a toda su gente con diferentes tipos de interpretaciones, además, fiel a su estilo, dijo que interpretaría narcocorridos, "si no para que me traen", remató dejando en claro como sería su espectáculo.

El originario de Caborca, Sonora, salió al escenario minutos después de la media noche, momento en que los asistentes se unieron en un grito de ovación para recibir a Conriquez.

'Me metí en el ruedo' fue con el éxito que Luis R comenzó la noche de corridos, le siguió con 'El Buho' y terminó la entrada con 'Malas rachas'.

"Se me olvidó el belikín, si no me lo ubiera colgado", dijo Conriquez a la gente que le pedía a gritos que lo usara. Pero no todo fue corridos, "esta es seña de que quieren música romántica", dijo al recibir flores de una fan y complació con 'Dueño de ti' y 'creo estar soñando'.

Fue así como el sonorense se abrió paso a una noche bélica llena de complacencias, corridos y musica movida.

'Siempre pendientes', 'JGL', 'Puro campeón', 'Bélico el asunto' y 'En el radio un cochinero' fueron de las canciones más coreadas por todos los fronterizos que poco les importó que fuera madrugada de lunes y no fue impedimento para llenar de ambiente y baile la Plaza de la Mexicanidad.

De esta manera acaba la tercera semana de conciertos con la espectacular cartelera de la Feria Juárez y abre camino a la semana final en la 'X', donde se presentará Bronco, Cornelio Vega, Gera Mx en compañía de ACZino y cerrará la Adictiva, para comenzar la mudanza a Las Torres al finalizar la noche de ese domingo.