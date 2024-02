Brillan los latinos en la noche del Grammy

Los Ángeles.- En los Grammy del domingo por la noche la comunidad artística latina brillo cuando la academia de la música estadounidense dio su primer trofeo a dos estrellas del momento: Karol G y Peso Pluma. Además de que tuvieron un empate para Juanes y Natalia Lafourcade.

Karol G subió al escenario de la Arena Crypto.com durante la ceremonia televisada tras ser anunciada por Maluma y Christina Aguilera como la ganadora de la categoría de mejor álbum de música urbana, en la que competía con Rauw Alejandro por Saturno y Tainy por Data.

Hola a todos, mi nombre es Karol G, soy de Medellín, Colombia, dijo en inglés sonriente y ataviada con un vestido drapeado color menta que contrastaba con su cabello rosa pastel. Esta es mi primera vez en los Grammy y esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy... Mi álbum me ha dado las mejores memorias de toda mi vida, mis fans que disfrutaron mi disco me motivan y me inspiran, muchas gracias, les prometo que les daré lo mejor de mí siempre, espero que este sea el primero de muchos.

Karol G se convirtió así en la primera artista femenina en ganar en la categoría instaurada en 2022.

Horas antes, en la Premiere de la 66a entrega de los Grammy, la ceremonia en la que se entregan la mayoría de los premios que es transmitida online, Natalia Lafourcade se dijo nerviosa por desempeñarse por primera vez como presentadora de los Grammy, se puso unas grandes gafas negras para poder leer mejor el teleprompter.

La cantautora se encargó de anunciar el premio de mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) para GÉNESIS del astro de los corridos bélicos Peso Pluma, quien ganó su primer trofeo en su primera nominación a los Grammy.

También reveló al ganador del premio a mejor álbum latino tropical, Siembra: 45º Aniversario (En vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022), de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

Luego, Patti Austin anunció un empate en el premio a mejor álbum de rock o música alternativa latina, que fue para Vida cotidiana del astro colombiano Juanes y De todas las flores de Lafourcade.

La música es mi jefa, ella me ha enseñado que…. debemos cuidar de nuestro jardín interno, dijo en inglés. Para mí este álbum fue volver a mi jardín interno, me sanó mucho y ahora a mucha gente en tantos lugares y en mi país, México, y Latinoamérica.

Lafourcade agradeció a su familia, a su esposo y a su comunidad.

El resto de la velada

Taylor Swift ganó el premio al álbum del año en los Grammy por Midnights, rompiendo un récord de más victorias en la categoría con cuatro.

Comenzó su discurso agradeciendo a su productor y amigo Jack Antonoff y agregó: Me encantaría decirles que este es el momento más feliz de mi vida, le dijo a la multitud, pero agregó que se siente así de feliz cuando crea música y toca en espectáculos.

Previamente en la noche, Swift aprovechó su 13a victoria en los Grammy el domingo para anunciar que su nuevo álbum, Tortured Poets Department, será lanzado el 19 de abril.

Uno de los premios más importantes de la noche, grabación del año, fue para Miley Cyrus por Flowers, fue su segundo Grammy de la noche y el segundo de su carrera.

Este premio es increíble. Pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida fue hermosa ayer, dijo en su discurso.

Victoria Monét ganó el premio a mejor nuevo artista. Gracias a quienes sirvieron champán esta noche, comenzó Monét su discurso de aceptación. Gracias a mi mamá, una madre soltera que crio a esta niña realmente mala. Luego comenzó a llorar y le dijo a la sala que este premio llevaba 15 años en preparación.

Billie Eilish ganó el premio a la canción del año por componer el éxito de Barbie, What Was I Made For.

Y el Grammy es para…

• Álbum del año Midnights, Taylor Swift

• Grabación del año Flowers, Miley Cyrus

• Canción del año (premio a los compositores) What Was I Made For?, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell

• Mejor nuevo artista Victoria Monét

• Compositor del año Theron Thomas

• Mejor interpretación pop solista Flowers, Miley Cyrus

• Mejor álbum de rock This Is Why, Paramore

• Mejor álbum de rap Michael, Killer Mike

• Mejor álbum de country Bell Bottom Country, Lainey Wilson

• Mejor álbum de pop latino X Mi (Vol 1), Gaby Moreno

• Mejor álbum de música urbana latina Mañana será bonito, Karol G

• Mejor álbum de rock o música alternativa latina (empate) Vida cotidiana, Juanes; De todas las flores, Natalia Lafourcade

• Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) GÉNESIS, Peso Pluma