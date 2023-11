Brillan latinos en los premios Billboard

Ciudad de México.- En una entrega en línea se realizaron los Billboard Music Awards 2023 con varios latinos galardonados este año, entre ellos Peso Pluma, Bad Bunny y Karol G, y con un nuevo ganador: Morgan Wallen.

Aunque se sabía que este año la ceremonia no se transmitirían por televisión, sino a través de sus redes, la entrega de premios confundió al público porque los nombres de los artistas ganadores se dieron a conocer a cuenta gotas, además de que el evento y los números musicales fueron pregrabados en diferentes escenarios.

Escoltado por el imponente Mike Tyson, quien se ha declarado su fan, Peso Pluma hizo sonar su estilo de corridos tumbados al presentar, desde un ring, el número "Rubicon".

Además fue Tyson el encargado de darle al astro mexicano su premio por Canción Latina por el éxito "Ella Baila Sola", que grabó en colaboración con el grupo Eslabón Armado.

"El gran campeón Peso Pluma", exclamó Tyson.

Este año, el máximo ganador de los Billboard fue Morgan Wallen, cantante estadounidense de country, quien se llevó 11 galardones, por encima de la favorita Taylor Swift, quien de las 20 nominaciones que tenía, se llevó a casa 10 preseas.

Entre algunas de las ternas en las que Wallen resultó triunfante destacan Artista Masculino, Artista del Hot 100, Artista de Canciones Streaming, Artista Country, así como Mejor Gira Country.

Swift, por su parte, ganó las categorías Artista, Compositora Top Hot 100, Artista Femenina, Canción Más Vendida por "Anti-Hero" y Artista Femenina Country.

"Es irreal. El que me den 10 premios Billboard y me refiero a los fans específicamente. Nada pasa de esto sin ustedes. Se basa en lo que ustedes escuchan y lo que les apasiona", agradeció Taylor a sus millones de "swifties" a través de un video.

"Y estoy tan honrada de que este año hicieron el tour tam mágico y fueron a ver la película (The Eras Tour) y les interesaron mis nuevas grabaciones. Los quiero tanto y me siento la persona más afortunada del mundo de tenerlos en mi esquina, gracias 10 millones de veces".

Bad Bunny se llevó tres premios, como Artista Latino, Artista Masculino Latino y Álbum Latino por "Un Verano Sin Ti".

La ceremonia que cambió su formato de premiación reconoció a Karol G, quien vendrá en febrero a México con su reciente gira, como Artista Femenina Latina y Artista Latina de Gira.

El grupo Fuerza Regida también se llevó dos galardones: Dúo/Grupo, categoría en la que competía con Metallica, y Dúo/Grupo Latino.

Este año el escenario de los BBMAs tuvo a un puñado de figuras de la música como el DJ David Guetta y Bebe Rexha que juntos presentaron "I'm Good (Blue)" y "One In a Million".

Mariah Carey puso el toque decembrino a la premiación pues presentó su hit "All Want For Christmas Is You".

Otros ganadores fueron Drake con cinco preseas; así como Zach Bryan y Sza con cuatro.