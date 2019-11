Brilla sobre las tablas

Con un gusto por las artes que le viene de herencia y una chispa natural que la hacer sobresalir en el escenario, Brianna García Anchondo se prepara para hacer carrera en el teatro musical.

La joven de 18 años volvió a llamar la atención del público durante la segunda temporada de ‘Cantando bajo la lluvia’, obra de Producciones MAG que cuenta con el apoyo de Fundación Grupo Imperial.

Hija del músico y cantante Javier García, Brianna estudia en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) la licenciatura en Teatro con una concentración en Teatro Musical.

De esta manera la chica busca profesionalizar los conocimientos que tiene en materia de canto, danza y actuación, con la firme meta de llegar a Broadway.

Fronteriza con doble nacionalidad, la actriz menciona que el gusto por los escenarios es cuestión de familia, ya que su papá es músico, su hermano mayor cantante y su otro hermano bailarín.

De sus primeras experiencias formativas, recuerda que éstas tuvieron lugar cuando ella tenía 6 años y su papá –vocalista y guitarrista de Grupo Amanecer- la llevaba a las clases que daba dentro del programa Escenificarte, el cual atendía a población de zonas vulnerables en centros comunitarios.

“Desde niña me gustó esto de crear historias, interpretar personajes y mis papás me apoyaron porque vieron que me gustaba mucho”, cuenta Brianna, quien siendo pequeña tomó diversas clases, desde danza aérea hasta break dance.

Ya en durante la preparatoria, participó en el club de teatro de Bachilleres 6. También asistió a un taller de teatro en el Centro Municipal de las Artes con la maestra Esmeralda Luna y a una academia de danza.

“Ahí me dieron las bases y lo he complementado con varios cursos a los que he ido aquí y en El Paso”, agrega.

Su incursión en el teatro musical se dio al quedar seleccionada para participar en la obra de teatro ‘Vaselina’, montada por Producciones MAG.

Brianna vio en Facebook la convocatoria para la audición y no lo dudó. Tras ser aceptada, interpretó el personaje de Chiquis durante la tercera temporada.





Sueña con Broadway

Brianna lo tiene claro. Su sueño es llegar a los escenarios del circuito más prestigioso del teatro musical en el mundo, es decir, a Broadway.

Mientras esto ocurre, la joven se prepara y disfruta encarnar a Lina Lamont, la odiosa antagonista a la que Brianna le sabe sacar brillo en ‘Cantando bajo la lluvia’.

“Es un personaje castroso, pero bonito, y me encanta”, asegura la actriz que ha grabado comerciales en El Paso y que ha participado en los videos ‘El Noa Noa’ de Geogel y Esteman, y ‘Pa morir nacemos’ de Mitre.

Brianna también hizo una audición para ser parte de la compañía de teatro de UTEP.





Conócela



• Brianna García

• 18 años

• Fronteriza con

doble nacionalidad

• Estudia la

licenciatura en

Teatro en UTEP

• Ha grabado

comerciales en

El Paso y que ha

participado en los videos ‘El Noa Noa’

de Geogel y Esteman,

y ‘Pa morir nacemos’

de Mitre