Brilla en 'Pulque Bendito'

Oaxaca— Una pequeña agrupación de música folclórica de Tlaxiaco puede presumir de haber tenido como actriz en uno de sus videos a una nominada al Oscar.

Yalitza Aparicio, candidata a la estatuilla dorada de mejor interpretación femenina, es uno de los rostros del clip "Pulque Bendito", con que el grupo Raíces de Tlaxiaco decidió honrar a la bebida proveniente del maguey.

"Le pregunté si quería colaborar en el video y ella de inmediato dijo que sí. Estaba dando unos cursos en Putla y tuvimos que coordinar para que pudiera asistir.

"A Yalitza la conozco desde niña. Su hermana Edith formó parte de un coro y luego Yalitza se sumó. Fue por 2003, más o menos", recordó José Velasco Cruz, director de Raíces de Tlaxiaco.

"Pulque Bendito", que muestra a Yalitza saliendo de entre un entorno bucólico con un copal que humea en sus manos, fue estrenado en octubre pasado, cuando ya Roma había ganado el León de Oro en Venecia.

Sin embargo, fue a raíz de la nominación al Oscar de la maestra de preescolar mixteca que recobró relieve.

"Ya sabíamos que Yalitza había grabado una película, pero no nos imaginamos en lo que se convertiría. Nos da mucho orgullo a los tlaxiaquenses. Ella es muy sencilla, muy madura, sabe lo que quiere", dijo Velasco Cruz.

Fundado en 2015 y teniendo como base de operaciones la Casa de Cultura de la ciudad, Raíces de Tlaxiaco es un proyecto conformado por niños y adolescentes para enaltecer los sonidos y cultura locales.

Su creador está seguro de que tras el Óscar, y sea cual sea el resultado, Yalitza seguirá apoyando a su comunidad.

"Le escribí un mensaje sobre lo orgulloso y feliz que estamos por ella. Ella ha demostrado, lo he visto en entrevistas, que no se le ha subido la fama".