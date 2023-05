Brilla el mexicano Ángel Sigala en 'New York'

Ciudad de México.- Nueva York no es sólo el destino favorito de millones de turistas en el mundo, es también el lugar de los sueños donde el mexicano Ángel Sigala consiguió su máximo anhelo: brillar en Broadway.

Originario de Coyotepec, Estado de México, el cantante y actor de 26 años, quien a los 10 llegó como migrante a vivir a Filadelfia con su familia, escribió su nombre en la marquesina del Teatro St. James como parte del elenco principal del recién estrenado New York, New York: A New Musical, que logró nueve nominaciones a los premios Tony, incluyendo a Mejor Musical.

"Mi mayor reto de ser parte de esta gran producción es saber que yo también puedo, porque algunas veces llegué a creer que no podía. Fue difícil, pero he crecido muchísimo. Ser parte de la compañía me ha llevado a otro nivel como artista y persona. Finalmente siento que me merezco estar aquí", contó Sigala en entrevista telefónica.

New York, New York... es un espectáculo inspirado en la película del mismo nombre que en 1977 dirigió Martin Scorsese, con Liza Minnelli y Robert De Niro.

Tres años después, en 1980, la icónica canción que dio título a la película y ahora al musical, original de John Kander y Fred Ebb, legendarios compositores de las bandas sonoras de los musicales Chicago y Cabaret, fue inmortalizada por Frank Sinatra.

El 26 de abril se estrenó el espectáculo que combina dos generaciones de "la realeza" del teatro en Broadway: Kander y Lin-Manuel Miranda, en el que Sigala comparte créditos estelares con Colton Ryan, Anna Uzele, Clyde Alves, John Clay, Oliver Porse, Emily Skinner y Janet Dacal.

"Me dijeron que más de 800 personas mandaron videos y de ahí seleccionaron a dos grupos de 16 personas que fuimos a Nueva York, en el 'call back' nos quedamos tres. En el salón estaban Susan Stroman (directora y coreógrafa) y John Kander, canté y bailé una coreografía que ahí me dieron, y al final me dijo Susan: 'Muy bien Ángel. Queremos decirte que tú serás Mateo'. Fue un sueño.

"Al llegar a casa le di la noticia a mis padres. Lloramos mucho. Ahí sentí que era real porque no nada más es mi sueño, es también el de ellos que sacrificaron todo para darnos una vida mejor a mi hermana y a mí. Sentí que pude regresarles un poquito de todo el sacrificio que hicieron", compartió.

Es el único mexicano en el reparto, su papel de Mateo Díaz es un cubano indocumentado que toca las congas y bongos, cuyo único deseo es que su música se escuche en la radio de EU.

En febrero del 2023 Sigala dejó a sus padres en Filadelfia y se mudó a Nueva York junto a su novio.

Mientras audicionaba en Broadway, actúaba en obras regionales y montaba coreografías para quinceañeras entre la comunidad mexicana de Filadelfia.

Por sugerencia de un maestro de la Temple University School of Theater, donde estudió, en noviembre del 2022 envió un video de audición para New York, New York.

La obra ofrece al público ocho funciones a la semana, y aunque es pesado, Sigala se cuida para aguantar el ritmo.

"En Nueva York se camina para todos lados, eso me ha ayudado y al mismo tiempo hay un nivel de reconocimiento porque mientras camino por las calles hay gente que ya me identifica.

"Mis padres estuvieron en las funciones previas y el día del estreno, me dicen que verme en el escenario es algo que vieron en mí desde chiquito, que no les sorprende, que están muy orgullosos y felices de poder vivir este sueño conmigo".

Tal como su personaje en el musical, Sigala fue un migrante en Estados Unidos.

Mecánico de profesión y con dificultades económicas, hace 18 años el padre del cantante emigró a EU para darle una vida mejor a su familia. Dos años después lo alcanzaron su esposa y sus dos hijos.

"Cuando vivía en México me encantaba cantar y hacer mis shows en la sala de la casa. A los tres años ya cantaba la música de Barney. A los seis empecé con la danza folclórica. Una vez me llevaron a una audición de Barney en Televisa, pero no me quedé porque trasladarnos de Coyotepec a Televisa nos costaba mucho dinero.

"Tenía 10 años cuando nos mudamos a Filadelfia, fue un shock completo aprender un nuevo idioma, la cultura americana y además tratar de encontrar de nuevo la salida al arte".

Adaptarse le costó mucho y hasta pensó en regresar al País.

"Fue difícil porque no puedes esconder que eres diferente. En mi escuela sólo había gente blanca, yo era el único morenito que hablaba español y no sabía inglés. Desafortunadamente hubo unos niños que me hicieron sentir diferente.

"Pero una vez que me adapté, tuve amigos, fui parte del coro y empecé a hacer teatro en la preparatoria. El arte me salvó, me dio un lugar y me encontré a mí mismo".

Agradece a Lin-Manuel

Uno de los temas que interpreta el mexicano en el musical es "Gold", de la autoría de Lin-Manuel Miranda, creador de In The Heights y Hamilton.

"Lin-Manuel es una persona muy ocupada y al mismo tiempo tan humilde, siempre que lo veo me pregunta: '¿Cómo estás?, ¿lo estás disfrutando?'. Él se asegura que estemos bien, que estemos gozando el musical", dijo Sigala.

