Bravura norteña

El actor chihuahuense César Antulio Pérez, de 34 años de edad, compartió en entrevista para El Diario que participará en la serie de HBO Max ‘Las Bravas’.

“Estoy muy contento con estos dos grandes proyectos, ‘Las Bravas’ es una historia que gira en torno al fútbol femenil, donde mi personaje ‘Armando’, será un árbitro que dará mucho de qué hablar por la relación que lleva con uno de los personajes principales de esta historia”

Protagonizada por Mauricio Ochmann, Ana Valeria Becerril, y el Diablito, es una miniserie que sin importar géneros y preferencias, muestra el amor y la pasión por el futbol soccer en todo momento. “No se la vayan a perder”, dijo emocionado el actor y cantante Cesar Antulio.

Programa unitario

A la par, el talentoso chihuahuense, también participó en el nuevo programa que esta por estrenarse por Azteca Siete, el próximo 6 de septiembre, en un formato unitario, los capítulos serán diferentes cada día y se contarán historias bajo la premisa de que harías si te quedarán 24 horas de vida, las circunstancias cambiarán en cada programa y cada personaje habrá de tomar decisiones y hacer lo que esté a su alcance para lograr sobrevivir a la muerte que nos estará rondando en todo momento y en cualquier instante.

Gratas experiencias

“El aprendizaje de ambos proyectos ha sido bárbaro, cada director, cada elenco, cada crew, han sido muy generosos y me han regalado experiencias únicas las cuales agradezco mucho. Un buen equipo que se permite fluir y que valora a cada pieza del proyecto siempre tendrá un resultado hermoso, por lo que les invito a toda mi gente a no perderse ‘Las Bravas’ y ‘Un día Para vivir’ porque estoy seguro de que lo van a disfrutar machín”, puntualizó.

Su faceta como cantante

“Estoy haciendo teatro musical, pues hay que seguir alimentando la pasión por la música y el teatro, y después de la satisfacción que me dio la experiencia de estar dentro del reallity “La Voz” en el 2019, me di cuenta de que voy por el camino correcto, que para esto nací y esto es lo que quiero hacer, hasta que Dios me permita”

“Por ahora acabo de filmar hace unos días una participación pequeña para una nueva película mexicana con los actores Andrés Palacios y Regina Pavón, pero de esa aún no se puede hablar mucho,”

César Antulio Pérez, actor y cantante

¡Síguelo!, en:

Instagram @cesarantulio