Bond lo tiene en la mira

La serie ‘Bridgerton’ lo tiene todo: drama, romance, suspenso, glamour y un protagonista masculino asombrosamente encantador. Hasta hace poco, su nombre no era tan conocido, pero gracias a su papel de Simon Basset en la producción de Shonda Rhimes (creadora de ‘Grey’s Anatomy’), Regé-Jean Page se ha convertido en el nuevo galán de Netflix.

Pese a que el actor británico de 30 años ya tiene tiempo trabajando en la industria del entretenimiento tanto en Europa como en Estados Unidos, es este papel de duque de Hastings es el que lo ha lanzado a los reflectores, haciendo también que sea uno de los candidatos preferidos para reemplazar a Daniel Craig como el nuevo James Bond.

Regé-Jean Page, nacido en Londres en 1990 ( hijo de un pastor inglés y una enfermera de Zimbabue), interpreta a uno de los solteros más codiciados de la serie ambientada a principios del siglo XIX y basada en las novelas de Julia Quinn.

Irónicamente, su personaje de Simon Basset lo llevó también a ser uno de los solteros más codiciados en la realidad. Basta con entrar a su cuenta oficial de Instagram (@regejean) y seleccionar cualquiera de sus fotografías para que se desplieguen no cientos, sino miles de comentarios como: “Te amo”, “Cásate conmigo”, “Mi duque perfecto”, “Él podría atropellarme con un camión y le diría gracias” y “Eres el hombre más deseado del año”.

Sin embargo, no todo siempre ha sido miel y hojuelas para el duque de Hastings. Después de nacer, sus padres se mudaron a Harare, la capital del país africano Zimbabue, y el actor sufrió discriminación durante su infancia debido a que era un ‘mestizo’: “Siempre estaba mirando las cosas desde fuera. Siempre era diferente. No encajaba en el molde. La gente no sabía qué hacer conmigo”, declaró en una entrevista con la revista The Fall.

Cuando cumplió 14, regresó a Londres y comenzó a forjar su carrera en la actuación. A lo largo de su adolescencia, participó en varios cortometrajes y en la serie de la BBC ‘Casualty’, hasta que alcanzó la fama en Inglaterra con ‘Waterloo Road’ (2015) tras profesionalizarse a sus 23 años en el Drama Centre de Londres.

Fue entonces que decidió mudarse a Los Angeles en busca de suerte en Hollywood, logrando hacerse de un lugar en la industria con una participación en la miniserie ‘Roots’, que es una adaptación de la obra homónima de Alex Halley, en 2016. Y sin saberlo, este trabajo le cambió la vida.

Gracias a su papel en ‘Roots’, la productora Shonda Rhimes se fijó en él y decidió incluirlo en la ficción legal ‘For the people’ para ABC, serie en la que Regé-Jean le dio vida a un joven fiscal antes de que se cancelara la producción en 2019 tras dos temporadas.

‘Bridgerton’ de Shonda Rhimes

Serie de drama histórico y romance

Reparto: Julie Andrews, Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey

Sinopsis: Los ocho entrañables hermanos de la familia Bridgerton buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense. Inspirada en las novelas superventas de Julia Quinn.