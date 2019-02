Bomberos con poder latino

Ciudad de México— Como parte del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad, el súper poder de Joe Cruz es ser latino, algo que lo hará tomar más protagonismo en la nueva temporada de ‘Chicago Fire’.

Después de siete temporadas como apoyo, el personaje interpretado por Joe Minoso demostrará que puede comandar y tendrá que hacer que sus compañeros adquieran nuevas habilidades de socorrismo.

“Antes dependía de lo que decían los superiores, era alguien que seguía más que guiar, pero en las últimas temporadas tiene más confianza en lo que entiende que es ser bombero”, explicó Minoso en entrevista.

“Ahora tiene más experiencia y por eso está en una situación donde piensa que puede guiar más a los otros bomberos. Por fin es tajante sobre que ninguno de los otros habla español y será cómico ver a los otros personajes tratando de hablarlo”.

La serie estrena hoy a las (9:00 p.m.) los episodios de su octava temporada, a través de Universal TV, en los que Joe Cruz también presumirá su lado galante.

Si bien hay espacio para la comedia y el amor, Minoso destaca que una de las claves del show es que pueden mostrar diferentes opiniones de cualquier tema entre las pláticas que mantienen los bomberos.

“Lo que es bueno de nuestra serie es que podemos hablar de una infinidad de cosas que están pasando en el mundo, porque los bomberos tienen mucho tiempo libre mientras esperan el próximo accidente”.

Con su personaje, el histrión espera demostrarle a los espectadores que ser valiente no está peleado con ser sensible.

“Es un gran honor tener la oportunidad de ser un hombre latino que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Creo que es importante enseñar que eso no es más fuerte emocionalmente, porque es muy tóxico y las emociones se pueden manifestar en maneras peores”, señaló el actor.