Bolero: llegó en barco y ahora es Patrimonio mundial

Ciudad de México.- En 1885, el sastre y trovador cubano Pepe Sánchez registró en Santiago de Cuba el primer bolero de la historia: Tristeza.

"Tristeza me dan tus quejas mujer, / profundo dolor que dudas de mí; / no hay prueba de amor que deje entrever / cuánto sufro y padezco por ti", comienza la canción, que, sin embargo, no gozó de gran difusión.

El género, reconocido este martes por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entró a México por Yucatán a través de la compañía naviera Ward Line, que operó entre 1886 y 1946 la ruta marítima que cubría Nueva York, La Habana, Progreso, Veracruz y Nuevo Orleans.

De acuerdo con Rodrigo de la Cadena, cofundador del Instituto Bolero México, a través de los barcos de vapor que atracaban en el puerto yucateco se produjo un importante intercambio cultural, por lo que la península tuvo acceso a los géneros artísticos más diversos de primera mano.

El primer bolero mexicano es Madrigal, registrado en 1918, del trovador Enrique Galaz pero con letra del poeta y periodista Carlos R. Menéndez, fundador del Diario de Yucatán. Sin embargo, tampoco corrió con muy buena fortuna en el gusto del público.

Presentimiento, de 1924, con música del campechano Emilio Pacheco y versos del poeta español Pedro Mata, sería la primera canción nacida en México realmente conocida por el público.

De la Cadena encuentra en el bolero Ella, del yucateco Domingo Casanova, de 1925, y letra del dominicano Osvaldo Bazil, una temprana influencia cubana.

"El bolero nació en Cuba pero se hizo adulto en México", valora en entrevista el especialista.

Ya con Agustín Lara, a partir de 1928, quien se da a conocer con Imposible, el bolero cambia de temática y deja de ser "sumamente poético y cursilón" para convertirse en un género urbano; "se volvió citadino de neón", señala De la Cadena, y le cantó incluso a las damas de la noche.

Una historia y un legado que se reconoció en la 18 sesión del Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en Kasane, Botsuana.

Se trata de una inscripción conjunta entre México y Cuba que deberá contribuir a la conservación del género.

El expediente binacional "Bolero: Identidad, emoción y poesía hecho canción" fue presentado en marzo de 2022.

"El bolero nació en Cuba en 1883 y se extendió por México y otros países de América Latina con sus letras líricas, de amor y desamor, así como sus cadenciosas percusiones acompañadas de guitarras, bajos, pianos, alientos y su característico requinto mexicano", difundió la UNESCO al respecto de su inscripción.

Aunque los esfuerzos por el reconocimiento del género como Patrimonio Cultural Inmaterial en México datan de hace unos tres lustros, ante un panorama desalentador, cuando, según expone De la Cadena, muchos representantes o leyendas de la época dorada estaban extinguiéndose, y el bolero ya era visto como para los adultos mayores y un tanto encasillado en la nostalgia.

Un paso relevante ante el panorama fue la creación en 2015 del Instituto Bolero México, impulsor de la candidatura ante la UNESCO. Se constituyó como asociación civil por Graciela Mota, Cecilia Tapia y el propio De la Cadena, con el objetivo de su salvaguardia.

Entablaron contacto con el INAH y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, a la par de reunir a la comunidad de portadores y organizar un festival mundial para difundirlo. Luego vendría la creación de un expediente que demostraría a la UNESCO que el bolero era un patrimonio vivo.

"(Ahora se) necesita un plan de salvaguardia para que se siga cultivando como una tradición, como una manifestación cultural que va más allá de la música o de la poesía o de un género", señala De la Cadena.

"El bolero es una cultura que define los últimos 100 años de la vida, de la historia de nuestro País y de muchos otros países que compartimos el español, y más allá de las fronteras a donde ha llegado la música de Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel, Alberto Domínguez, Gabriel Ruiz y nuestro querido Armando Manzanero", resalta.

Una vez conseguida la inscripción, ataja, lo difícil comienza ahora con la ejecución del plan de salvaguardia, un requisito indispensable de la UNESCO.

"A partir de ahora que ya se declaró (patrimonio) adquirimos responsabilidades ante la comunidad internacional. La UNESCO destina apoyo para la preservación y la ejecución del plan de salvaguardia", destaca.

De acuerdo con el expediente, las acciones serán coordinadas por un equipo integrado por el Ministerio de Cultura de Cuba y el Instituto Bolero México. Uno de los proyectos es declarar el 10 de febrero como el Día del Bolero.

"Es un patrimonio que nos corresponde, como el mariachi. Así de importante o más", sentencia De la Cadena.

Esta inscripción es la decimosegunda del País en el listado de Patrimonio Intangible, y la tercera a una expresión musical, tras ser reconocidos el mariachi, precisamente, en 2011, y las pirekuas purépechas, en 2010.

"Aunque el primer bolero registrado lleve por título Tristeza, hoy no sentimos más que FELICIDAD. Como mexicanas costeñas nos emociona compartir este reconocimiento con Cuba. Nos separa una gran cantidad de agua salada y arena, pero nos une la música y el amor por el Bolero. Felicidades a quienes lo hicieron posible y muchas gracias por su esfuerzo", expresaría Celia García, de Las Hermanas García, una joven voz del género.

...Y reconocen danza palestina

La danza tradicional dabkeh, practicada en grupo por toda Palestina y la diáspora, logró también su inscripción como Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad.

De acuerdo con el expediente presentado por Palestina en la 18 sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO, estos bailes y músicas constituyen una parte importante de la identidad regional y del patrimonio de la nación árabe.

La mayoría de los palestinos practican el dabkeh tradicional como expresión de alegría y paciencia en ceremonias y celebraciones.

La noticia se produjo en medio de la guerra en la Franja de Gaza.