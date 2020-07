Bohemia al estilo Chihuahua

En estos tiempos que se viven por la pandemia del Covid.19, la cantante y conductora Aranza invita al público a olvidar problemas, ser felices y a ver su programa “Noches en vela”, que se transmite los viernes a las 10 de la noche por el canal de TV abierta Mexiquense TV en el 34.1 y por todo el país por el sistema de cable.

Noches en vela estrenó el pasado 17 de julio, con duración de una hora, en donde el invitado charla sin pretensiones, cantará sus canciones acompañado de un piano, y al final, en plan bohemio hará dueto con la intérprete de “Nada Personal”.

“La respuesta del público ha sido muy buena, la de mis compañeros artistas también, tomando todas las precauciones con los protocolos de sana distancia espero que ‘noches en vela’ se quede muchos años al aire.”, dijo la cantante chihuahuense en entrevista para El Diario.

El proyecto de la artista de 48 años, lo creó de la mano de su publirrelacionista, Humberto Iturralde, quienes inmediatamente tuvieron la química con la televisora de poder realizar este programa que no fuera conducido por un comunicador sino por un artista que conversara con otro artista, que al final hagan un dueto musical, lo que le encantó a la empresa.

“Muchas veces uno como artista se queda uno con ganas de que le pregunten ciertas cosas, entonces hago mi tarea y trato de enfocarme en el invitado que sea el protagonista de darles su espacio y tiempo, me he sentido muy bien porque la conducción nunca la había hecho sola, pero como no me para la boca no tengo ningún problema”, expresó.

Lamentablemente su gira tuvo que detenerse por la pandemia que aqueja a todo el mundo, un tour donde presentó su más reciente disco denominado ‘Solo Manzanero’

Con más de 29 años de trayectoria, aranza es una cantante que ha logrado darse a conocer de manera internacional.

“Habido momentos en que he pensado en retirarme, por todas esas cosas con las que me he enfrentado, llega un momento en el que te cuestionas muchas cosas, al final siempre me sale la chihuahuense que traigo dentro y solita salgo adelante, con la ayuda de mis amigos, de la gente que quiero y de esta voz que Dios me dio, pero siempre sé levantarme y sigo adelante”, aseveró.

QUE NO SE TE PASE

Programa: “Noches en vela” con Aranza

Cuándo: todos los viernes con repetición los domingos

Hora: 10 de la noche

izzi canal 34, sky canal 154, totalplay canal 146 y mega cable canal 134.

Conócela

Nombre completo: Aranza Becerra Meza

Nació él: 27 de septiembre de 1971

Nació en: Chihuahua, Chihuahua

Edad: 48 años

Años activa: 29 años