Bochornoso momento: Will Smith abofetea a Chris Rock

AP | El presentador Chris Rock, a la izquierda, reacciona tras ser confrontado por Will Smith mientras presentaba el premio al mejor documental en la ceremonia de los Oscar, tras hacer un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, el domingo 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolby en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) | El actor Will Smith protagonizó el momento más polémico de la ceremonia del Oscar al abofetear al presentador Chris Rock. El actor subió al escenario y golpeó a Rock diciendo "No vuelvas a mencionar a mi esposa con tu maldita boca". El momento desconcertó al público en general y a los millones de televidentes que siguen en vivo la ceremonia, quienes de pronto se preguntaban si era un momento actuado o no

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD Los Ángeles— Los asistentes al Oscar quedaron en conmocionado silencio después de que Will Smith golpeara a Chris Rock en el escenario luego que el comediante hiciera un chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Smith maldijo a Rock tras regresar a su asiento. Rock estaba presentando el premio al mejor documental cuando ocurrió el tenso intercambio. Luego que Rock bromeó diciéndole a Smith que esperaba con ansias una secuela de “G.I. Jane”, haciendo evidente referencia a la cabeza calva de su esposa, Según se sabe, la esposa de Smith, dio a conocer su lucha contra la pérdida de cabello debido a una condición que padece llamada alopecia, por lo que no se rió del comentario de Rock. Smith se levantó de su asiento cerca del escenario, caminó hasta Rock y lo abofeteó. Después de volver a sentarse, Smith le gritó a Rock: “Saca el nombre de mi esposa de tu (grosería) boca”. La ceremonia, que había transcurrido sin incidentes, volvió a la calma poco después. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD