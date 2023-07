Bird Box Barcelona: Terror a la española

Ciudad de México (14 julio 2023).- "De la vista nace el amor". "Ojos que no ven, corazón que no siente". Son muchas las referencias a la vista, probablemente el más importante de los sentidos, que tiene connotaciones hasta bíblicas: "se les abrieron los ojos", "hasta no ver, no creer". La vista tiene un sentido literal y figurativo.

Y sobre ambos conceptos va la película Bird Box Barcelona.

Sebastián (Mario Casas) va acompañado de su hija. Es un mundo apocalíptico: un extraño virus ha atacado a la humanidad, haciendo que las personas se suiciden, después de ver algo indecible. Es por eso que en el nuevo mundo, los pocos sobrevivientes van a ciegas, con los ojos bien tapados.

Esta película es la versión hispana del éxito de Netflix de 2018, sobre una comunidad en Estados Unidos a quien sorprendía esta inexplicable epidemia. Ese mismo año había estrenado un fime de temática similar, Un Lugar en Silencio.

En los tres filmes, la detonación del enemigo tiene que ver con la supresión de los sentidos. La ausencia de sonido y de la vista para evitar la tragedia.

La cinta de hace cinco años contaba con un elenco de actores hollywoodenses de primer nivel; esta versión cuenta con artistas hispano hablantes, más o menos conocidos. Entre los reconocibles están el español Mario Casas y el mexicano Diego Calva.

Quizá lo más interesante de la película es el trasfondo psicológico-religioso. Las versiones pictóricas europeas, retratan a los serafines como bebés gorditos, rubios y adorables; pero de acuerdo al Apocalipsis, estos seres serían físicamente extravagantes Échense un clavado en Google, para evitar que les eche a perder algo.

Mezcla mística aparte, esta película está llena de escenas de acción y tiende a ser más de terror que de suspenso, pues no escatima en escenas gráficamente violentas.

Esta cinta sobre los sentidos, no es mejor que su antecesora. Pero igual más de uno la ve y la adora.

BIRD BOX: BARCELONA

Dos estrellas y media

Dirigen: David Pastor, Alex Pastor

Actúan: Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva.

Duración: 111 min.