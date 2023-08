Billie Eilish rinde homenaje a Angus Cloud en Lollapalooza

Guadalajara.- Billie Eilish se tomó un momento para rendir homenaje a Angus Cloud durante su actuación principal en el Lollapalooza el jueves por la noche. Hacia el final de su show en el escenario de T-Mobile en Grant Park, Chicago, la cantante interpretó "Never Felt So Alone", su canción con Labrinth que fue presentada en la segunda temporada de Euphoria.

"Descansa en paz, Angus Cloud", dijo Eilish, de 21 años, después de terminar la canción, mientras la multitud estallaba en aplausos.

El cantante Dominic Fike, quien interpretó a Elliot en 'Euphoria', también habló sobre la muerte de su compañero de reparto en el escenario a principios de esta semana y estuvo a punto de romper a llorar al recordarlo.

"Me sentía estúpido viniendo aquí. Como, esto es tan estúpido, hacer un espectáculo y ser feliz. Pero él hubiera querido que lo hiciera. Él hubiera dicho: 'No, haz el espectáculo, diviértete'", dijo a la multitud.

Cloud era conocido por interpretar al querido Fezco, también conocido como Fez, en Euphoria, la exitosa serie de drama de HBO que también protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y otros.

El actor falleció en la casa de su familia en Oakland, California, a principios de esta semana, a la edad de 25 años.

"Es con el corazón más pesado que debimos decir adiós a un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras", dijo su familia en un comunicado el lunes.

"Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida".

La familia señaló que Cloud estaba luchando intensamente con la reciente pérdida de su padre, quien murió hace dos meses después de una breve batalla contra el cáncer.

"Angus fue abierto sobre su lucha con la salud mental, y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y que no deben luchar en silencio por sí mismos".

Todavía no se ha revelado una causa oficial de la muerte.