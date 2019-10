Bid Bid Bom Bom sinfónico

La Orquesta Sinfónica de El Paso celebrará la música de Selena con un concierto tributo el 7 de marzo del 2020 en el Teatro Plaza.

Para interpretar las canciones de la fallecida cantante texana, la voz de Isabel Marie Sánchez, quien se unirá a la sinfónica paseña en su actuación que comenzará a las 8 de la noche.

El concierto de Music of Selena será dirigido por el maestro Bohuslav Rattay e incluirá éxitos icónicos de la intérprete como Dreaming of You, Como la Flor y Bidi Bidi Bom Bom.

Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster.com, en los puntos de venta de Ticketmaster y en la taquilla de Plaza.

Isabel Sánchez, quien nació en Chicago y vive en San Antonio, Texas, dio muestras de su talento y poderosa voz a la edad de 2 años.

A los 14 años fue invitada a cantar por la familia Quintanilla, la canción No Me Queda Mas de Selena en la 35 Entrega Anual de Premios de Música Tejana en 2015.

Dos años después la joven de 16 años lanzó su segundo álbum, Sigueme, con el padre de Selena, Abraham Quintanilla en los registros de la zona Q.

El álbum presenta un dúo con el compositor mexicanamericano Pete Astudillo, quien era bailarín de respaldo y cantante de la banda Selena y Los Dinos.

Como parte de su trayectoria está su participación en varios programas de televisión en español, incluida la tercera temporada de La Voz Kids en Telemundo.

También fue concursante y ganó el primer lugar en el popular programa de variedades Sábado Gigante en Univisión.