Beyoncé se corona en los Grammy

Ciudad Juárez.- Beyoncé se apoderó del trono de los Grammy con su cuarto triunfo el domingo por la noche, convirtiéndose en la artista más galardonada de la historia de los premios musicales, superando el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta hungarobritánico Georg Solti.

Para cuando comenzó la ceremonia televisada, Beyoncé ya había ganado dos Grammy. Beyoncé era la artista más nominada de la noche y competía en las categorías de Álbum, Canción y Grabación del Año.

PUBLICIDAD

La superestrella tiene ahora 32 Grammy después de ganar el premio a Mejor Canción R&B por “Cuff It”, Grabación de Música Dance/Electrónica por “Break My Soul”, Interpretación Tradicional R&B por “Plastic Off the Sofa” y Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica por “Renaissance”, su séptimo álbum de estudio que también está nominado a Álbum del Año.

Otro momento muy latino

Jennifer Lopez presentó el premio a Mejor Álbum Pop Vocal, que fue para “Harry’s House” de Harry Styles. El cantante dijo que grabar su éxito “As It Was”, incluido en el álbum, fue una de sus experiencias más grandes de su vida. “Ha sido mi mayor felicidad”, dijo Styles, quien interpretó la canción en un número musical.

Una celebración sin precedentes

Un merecido homenaje recibió uno de los géneros musicales que más ha ayudado a la industria a luchar contra las diferencias sociales, racismo y la desigualdad. El rostro más importante dentro del Hip Hop, Dr. Dre, recibió el premio Impacto Global.

El ‘conejo malo’ llena de energía

Bad Bunny comenzó la ceremonia de los Grammy con una interpretación de “El apagón” y “Después de la playa” en la Arena Crypto.com de Los Ángeles. “¡Viva la música latina!”, dijo el astro puertorriqueño.

Noah presentó a Bad Bunny calificándolo como una “fuerza global” al ser el artista más escuchado del mundo por streaming.

Más adelante Bad Bunny ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por su omnipresente “Un verano sin ti”.

Viola Davis con estatus de EGOT

La actriz ganó un Grammy a Mejor Audiolibro o Grabación de Narración por su álbum de memorias “Finding Me”.

“¡Acabo de ser EGOT!”, gritó desde el escenario de los Grammy, el término es para las selectas personas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony en su carrera.