Betty Davis, innovadora de Raw Funk muere a los 77 años

Nueva York.- Betty Davis, la cantante y compositora cuya personalidad obscena, feroces ritmos funk y estilo afrofuturista a principios de la década de 1970 la convirtieron en una precursora del R&B y el hip-hop por venir, murió este pasado miércoles en Homestead, Pensilvania, la ciudad en las afueras de Pittsburgh donde había vivió. Tenía 77 años.

Su sello de reedición, Light in the Attic, distribuyó una declaración de su amiga de 65 años, Connie Portis, anunciando la muerte de una "estrella de rock pionera, cantante, compositora e ícono de la moda". No se especificó la causa.

Davis, quien primero grabó como Betty Mabry, obtuvo su apellido de su matrimonio de un año con el líder de la banda de jazz Miles Davis. La música que hizo a principios de la década de 1970 no le trajo éxitos a nivel nacional, pero presagiaba directamente el funk desinhibido de músicos desde Prince hasta Janet Jackson y Janelle Monáe.

En los tres álbumes que lanzó entre 1973 y 1975, Davis gruñó, gimió, bromeó y raspó canciones que eran lascivas, de blues y testarudas. Posó en lencería, con atuendos neoegipcios y atuendo de guerrera espacial, con el pelo recogido en un altísimo estilo afro; actuó con botas plateadas hasta los muslos, pantalones cortos y un bustier. El poeta Saul Williams la describió como “el ardiente secreto de la feminidad y la sensualidad afroamericanas expresadas a través de la canción”.

En una entrevista de 2018 con The New York Times, Davis dijo: “Escribí sobre el amor, en realidad, y todos los niveles del amor”, incluyendo con orgullo la carnalidad. “Cuando estaba escribiendo sobre ello, nadie escribía sobre ello. Pero ahora todo el mundo está escribiendo sobre ello”.