Ciudad de México— No cabe duda que el dicho: “Menos es más” es cierto. Hace unos días, la cantante y actriz mexicana Danna Paola, compartió una fotografía en Instagram donde la podemos ver sin maquillaje. Sin embargo lo que nos impactó no fue que presumiera su rostro limpio, sino su cutis totalmente cuidado y su gran belleza natural, informó El Universal.

La coprotagonista de la serie española “Elite” escribió en la descripción de su foto lo siguiente: “Y la luz encuentro al fin… i see the light… odio usar hashtags, pero aplica #Nofilter” y con esa sencilla pero contundente oración, la fotografía ahora supera el medio millón de likes.









Sin duda la belleza de Danna Paola proviene de una rutina de belleza súper estricta. Estamos seguras que la hidratación y el cuidado de los rayos solares son prioridad y lo vemos en su dermis, la cual se nota tersa y sin ninguna imperfección.

Así como ella trata de darte un respiro del maquillaje y procura tener un día a la semana de no make up. Si lo prefieres utiliza una BB Cream para nivelar el tono de tu rostro y un poco de bálsamo labial para darle brillo a tu boca. Lucirás increíble.