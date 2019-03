Beca Del Toro a dos jóvenes mexicanos

Guadalajara– María Candelaria Palma, de 27 años, y Alejandro Ríos, de 32, fueron los dos primeros acreedores de la Beca Jenkins-Del Toro, la cual recibieron de manos del cineasta tapatío este domingo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

María, originaria de Acapulco, y Alejandro, de Ciudad de México, presentaron sus proyectos ‘Rojo’ y ‘Los Gatos’, respectivamente, con los cuales destacaron dentro de una selección que contempló los trabajos de 130 aspirantes.

Ambos recibirán un financiamiento de 60 mil pesos anuales para cubrir la colegiatura de sus estudios en algunas de las más prestigiadas escuelas de cine en el mundo.

Debido a la gran potencia de los proyectos ganadores, el jurado que presidió Guillermo del Toro decidió entregar dos becas y no sólo una, como se tenía previsto.

"Quisimos reconocer dos trabajos extraordinarios por su sensibilidad, lenguaje, ejecución, sinceridad, realidad y potencia emocional y visual. En el Festival Internacional de Cine de Morelia terminamos dando tres becas de animación, aquí ya vamos mejorando son dos, algún día llegaremos a dar sólo una", apuntó Del Toro entre risas.

En cuanto al seguimiento que se daría a los estudios de los ganadores, quienes aún no saben a qué escuela ingresarán, Del Toro destacó que aunque estará al tanto de las necesidades de cada uno de los jóvenes, no podría involucrarse demasiado.

"Esto es diferente a la beca de animación (Animexico), donde sí hay un seguimiento. Aquí son objetivos muy concretos, es decir, algunos son a equis tiempo, de años de estudiar, otros son una especialización, entonces lo que tenemos es un contacto inicial y se propicia el seguimiento a lo que ellos piden", expresó.