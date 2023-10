Bate récord antes de estreno

A más de una semana de su estreno en la gran pantalla, la película Taylor Swift: Eras Tour' ha superado los 100 millones de dólares en venta anticipada de entradas en todo el mundo, según su distribuidor oficial AMC Theatres. Estos ingresos abarcan todos los horarios, lugares y circuitos en los que se proyecta “Eras Tour”, no sólo AMC.

La película de Swift, una representación de su gira de estadios que ha batido récords, se estrena en los cines el 13 de octubre -coincidiendo con el número de la suerte de la estrella del pop- y se proyectará en 8 mil 500 salas de 100 países.

Con este impulso, está preparada para conseguir uno de los mayores fines de semana de estreno del año.

Sólo cinco películas en 2023 – “Barbie” (162 millones de dólares), “The Super Mario Bros. Movie” (146 millones de dólares), “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” (118 millones de dólares), “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (120 millones de dólares) y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (106 millones de dólares) han generado al menos 100 millones de dólares en sus estrenos nacionales.

El “Eras Tour” de Swift ha hecho añicos las expectativas desde que se pusieron a la venta las entradas. Con 26 millones de dólares en Norteamérica, batió el récord de recaudación en un solo día para AMC Theatres, superando el récord histórico de “Spider-Man: No Way Home” (16,9 millones de dólares). Según AMC, la venta anticipada de entradas es especialmente fuerte en formatos de gran pantalla como Imax y Dolby Cinema.

“Taylor Swift: The Eras Tour” se proyectará al menos cuatro veces al día los jueves, viernes, sábados y domingos en todos los cines AMC de Estados Unidos. La cadena de cines promete que “seguirá tomando medidas para llegar a acuerdos con otros operadores de cines de todo el mundo para proyectar esta espectacular gira de Taylor Swift”.