Barbara Palvin está contenta con sus curvas

La modelo húngara considerada “plus size", por la industria del modelaje, Barbara Palvin, afirma que no se debe categorizar a las personas por su talla, o la forma de su cuerpo e invita a todas las personas a aceptarse como son, ser felices y luchar por sus sueños, informó El Universal.

“Creo que la gente pasa mucho tiempo categorizado a las personas, creo que debemos ser felices entre nosotros, yo me siento bien con mis curvas y cumpliendo mis metas", dijo la modelo en conferencia de prensa.

Barbara ha sido considerada como una modelo de talla grande, lo cual ha desatado la controversia, sobre si la silueta de la modelo deben ser consideradas dentro de esa categoría, ya que mide 1.75 y pesa 55 kilos.

Es por ello que la también actriz considera que envés de criticar a las personas, llama por la igualdad, “creo que todos somos iguales, algunos somos más curvilíneos que otros, creo que si fuera igual todo sería más hermoso”.

Asimismo, la húngara quien debutó como modelo en Victoria’s Secret en el 2012, afirma que no le fue fácil ser aceptada en las pasarelas, ya que fue rechazada de muchos lugares por su talla.

Sin embargo, para tener un puesto como ángel en la prestigiada compañía, las modelos deben de cumplir con estrictas exigencias de peso y medidas, cuyo estándar es de 1.70 a 1.85 de altura y unas medidas de 86 – 61 – 86.

“Yo he trabajado mucho, he hecho castings, y muchos de los clientes me han rechazado, pero creo que lo importante es no rendirse y creer en uno mismo, seguir luchando por sus sueños”.

Pero a pesar de haber cumplido el sueño de ser modelo profesional, también desea retomar su carrera como actriz, ya que anteriormente tuvo una participación en la película “Hércules: the thracian wars", en el 2014: “quiero seguir trabajando y en algunos años formar una familia".

Por otra parte, la modelo que se encuentra en México para participar en el Fashion Fest de Liverpool como imagen principal de la campaña "Nostálgia Romántica", comentó que es la segunda vez que visita el país y desea poder conocer mucho más la Ciudad.