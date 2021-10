Baldwin fue cuidadoso con armas antes de tiroteo: Camarógrafo

Associated Press | Una foto aérea del Rancho Bonanza Creek en Santa Fe, Nuevo México. El actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería en el set de un western que se filmaba en el rancho Associated Press | Vigilia por Hutchins en el sur de California Associated Press

Los Ángeles.— Un operador de cámara dijo a las autoridades que Alec Baldwin había sido cuidadoso con las armas en el set de la película “Rust” antes de disparar y matar a una directora de fotografía con una pistola de utilería que le habían dicho que era segura de usar, según documentos judiciales publicados el domingo. El camarógrafo Reid Russell dijo a un detective que Baldwin estaba ensayando una escena el jueves en la que debía sacar su arma mientras estaba sentado en un banco de la iglesia y apuntar a la cámara. Russell dijo que no estaba seguro si se revisó el arma antes de que Baldwin la recibiera. La cámara no estaba rodando cuando se disparó el arma, matando a la cinefotógrafa Halyna Hutchins, dijo Russell a un detective, de acuerdo con una declaración jurada. Las autoridades dijeron el viernes que el asistente de dirección Dave Halls le entregó el arma a Baldwin y anunció “pistola fría”, lo que indica que era segura de usar. Cuando se le preguntó sobre cómo Baldwin trató las armas de fuego en el set, Russell dijo que el actor fue muy cuidadoso, citando un caso en el que se aseguró de que un niño actor no estuviera cerca cuando se disparaba un arma. La declaración jurada publicada el domingo también incluye declaraciones del director Joel Souza, quien estaba detrás de Hutchins y resultó herido. Detalla los momentos previos al rodaje y muestra que hubo confusión en el set el día del rodaje. Varios miembros del equipo de camarógrafos abandonaron la producción en una disputa sobre salario y alojamiento, dijo Russell, y quedó mucho trabajo por hacer. Sólo había una cámara disponible para filmar y hubo que moverla porque la luz había cambiado y había una sombra. Souza dijo que estaba concentrado en cómo lucía la escena en cámara. Dijo que recuerda haber escuchado las palabras “pistola fría” antes del tiroteo. Indicó que la escena que estaban filmando no requería el uso de balas reales. Souza describió el sonido del disparo como un látigo y un fuerte estallido. El domingo, una integrante del equipo que trabajó con Halls en otro proyecto dijo que había planteado preocupaciones de seguridad sobre éste en 2019. Maggie Goll, fabricante de utilería y pirotécnica con licencia, dijo en un comunicado que presentó una queja interna ante los productores ejecutivos de la serie “Into the Dark” de Hulu en 2019 preocupada por el comportamiento de Halls en el set. Goll dijo en una entrevista telefónica el domingo que Halls ignoró los protocolos de seguridad para armas y pirotecnia y trató de seguir filmando luego que el pirotécnico supervisor perdió el conocimiento en el plató. Halls no ha respondido llamadas y correos electrónicos solicitando declaraciones. El tiroteo fatal y las experiencias previas apuntan a problemas de seguridad más importantes que deben abordarse, dijo Goll, y agregó que la seguridad y el bienestar de los miembros del equipo eran los temas principales en las negociaciones contractuales recientes entre un sindicato que representa a los trabajadores de cine y televisión y un grupo importante de productores. “Esta situación no es sobre Dave Halls... De ninguna manera es culpa de una persona”, señaló. “Es una conversación más amplia sobre la seguridad en el set y lo que estamos tratando de lograr con esa cultura”. El electricista en jefe de la película, Serge Svetnoy, culpó a los productores por la muerte de Hutchins en una emotiva publicación de Facebook el domingo. Svetnoy dijo que había trabajado con Hutchins en múltiples películas y que la cinefotógrafa murió debido a la “negligencia y falta de profesionalismo” entre los que manejaban las armas en el set. Dijo que los productores contrataron a un armero sin experiencia. Muchos profesionales de Hollywood se han expresado desconcertados por las circunstancias y equipos de producción han intensificado rápidamente las medidas de seguridad. El actor Jeffrey Wright, quien ha trabajado en proyectos como la franquicia de James Bond y la película “The Batman”, de próximo estreno, estaba actuando con un arma en el set de la serie “Westworld” cuando se enteró del tiroteo del jueves en el rancho de Nuevo México. “Estábamos todos bastante conmocionados, y eso informó lo que hicimos a partir de ese momento”, dijo en una entrevista el domingo en el Festival de Cine de Newport Beach. “No recuerdo haber recibido nunca un arma que no haya sido revisada frente a mí, es decir, cámara abierta, cañón expuesto, luz apuntada al interior del cañón para asegurarme de que esté despejado”, dijo Wright. “Claramente, ese fue un set mal administrado”. El actor Ray Liotta coincidió con Wright en que los controles de armas de fuego suelen ser extensos. “Ellos siempre, que yo sepa, revisan de manera que uno pueda ver”, dijo Liotta. “Se lo dan a la persona a la que apuntas con el arma, se lo muestran al productor, le muestran a quien esté allí que no funciona”. El domingo se llevó a cabo una vigilia por Hutchins en el sur de California, donde los asistentes se abrazaron entre lágrimas y los oradores se hicieron eco de los llamamientos para mejorar las normas de seguridad. Baldwin, quien es conocido por sus papeles en “30 Rock” y “The Hunt for Red October” (“La caza al Octubre Rojo”) y su personificación del expresidente Donald Trump en “Saturday Night Live”, ha descrito la muerte de Hutchins como un “trágico accidente”.